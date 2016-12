Università Sapienza: se festeggi, niente laurea

Coriandoli, urla, schiamazzi e alcolici, questa la ricetta base per un buon festeggiamento. Il tutto condito da una buona carovana di parenti, a volte anche una cinquantina. “Modi assolutamente non compatibili con il buonsenso e con il decoro dell’istituzione universitaria” sottolinea il Preside di Facoltà, prof. Mario Morcellini.

Urla, canti e champagne

“Urla e canti scomposti rendono impossibile la normale attività didattica; un misto di spumante e coriandoli rende impraticabile (e pericoloso) il pavimento del cortile”, queste sono alcune delle motivazioni addotte dal Prof. Morcellini che, in una lettera indirizzata ai laureandi, richiede un ritorno all’ordine e a quel comportamento ligio che dovrebbe caratterizzare un momento importante come quello del conseguimento del tanto atteso titolo accademico.

Se disturbi, niente laurea

La minaccia riportata nella missiva del Preside, inoltrata alla redazione di Skuola.net da uno studente appena laureatosi, è abbastanza diretta e dura. Per tutti coloro che non dovessero rispettare quanto richiesto sono previsti, infatti, dei provvedimenti disciplinari che, a seconda della gravità dei fatti, potrebbero essere anche molto pesanti. Infatti, nella sua lettera, il prof. Morcellini dice: “mi vedrei costretto a prendere nei confronti dei responsabili opportuni provvedimenti, anche disciplinari, inclusa la richiesta al Rettore di inibire il rilascio del certificato di laurea”.

Responsabilizzare gli amici

I neolaureati saranno direttamente responsabili anche del comportamento dei loro amici e parenti. Il consiglio è quello di astenersi da “Qualsiasi forma di festeggiamento nel cortile del Dipartimento che vada oltre legittime congratulazioni e fotografie”. In particolare, finiscono al bando anche alcune usanze storiche del festeggiamento di laurea, nella missiva si legge infatti: “E’ assolutamente vietato utilizzare liquori, dolci, coriandoli e quant’altro possa arrecare disturbo e nuocere al decoro della nostra istituzione”. Dunque quest’anno niente pastarelle e spumante, solo foto di rito.

La proclamazione telematica

Potrebbe essere presa in considerazione per il futuro l’ipotesi di modificare le procedure di laurea. La proclamazione delle votazioni potrebbe essere soppressa o differita in un’altra data e con una modalità volta a limitare questi fenomeni che, ormai, sono talmente radicati e tradizionali da essere entrati nella pratica comune. Al vaglio anche l’idea della proclamazione telematica delle votazioni, con la pubblicazione dei risultati sul sito di Facoltà dopo qualche giorno dalla seduta di laurea. Chissà che questo non diventi realtà e che in futuro sia un computer a proclamarci dottori.