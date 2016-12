Università: aumentano le tasse, male per fuoricorso e stranieri

foto Ansa 11:39 - Brutte sorprese in arrivo per le tasche degli studenti italiani. Con l’approvazione della spending review, avvenuta pochi giorni fa, si potrà assistere ad un collaterale aumento delle rette universitarie. Ma gli atenei comunque dovranno seguire delle linee guida, che tra l’altro prevedono un differenziamento tra studenti in corso, fuoricorso, comunitari e stranieri. - Brutte sorprese in arrivo per le tasche degli studenti italiani. Con l’approvazione della spending review, avvenuta pochi giorni fa, si potrà assistere ad un collaterale aumento delle rette universitarie. Ma gli atenei comunque dovranno seguire delle linee guida, che tra l’altro prevedono un differenziamento tra studenti in corso, fuoricorso, comunitari e stranieri.

PRIMA E DOPO LA SPENDING REVIEW Finora le tasse universitarie non dovevano superare il 20% del Fondo di finanziamento ordinario ricevuto da ogni ateneo. Un limite che, purtroppo, molto spesso risultava non rispettato da parte di alcune università. Il nuovo decreto legge sulla spending review, invece, stabilisce che le università calcolino le rette annuali in relazione solo agli studenti in corso e comunitari e che non superino il tetto del 20% di tutti i finanziamenti pubblici ottenuti (quindi la somma di Fondo di finanziamento ordinario, risorse collegate ai bandi di ricerca nazionali, fondi per l’edilizia ecc.). Dal momento che il limite è lo stesso, ma le risorse sulle quali è calcolato sono maggiori, le rette universitarie potranno risultare più elevate rispetto a quelle attuali.

STANGATA PER FUORICORSO E STRANIERI Il calcolo previsto dalla nuova normativa non si applicherà a studenti fuoricorso e gli stranieri. A causa del fatto di non avere , quindi, un limite stabilito per legge, le rette potrebbero lievitare anche notevolmente. Il loro importo è di fatto lasciato alla totale discrezionalità degli atenei. E tra gli studenti si alza il livello di preoccupazione: tra la crisi e l’aumento delle tasse, frequentare l’università potrebbe non essere più alla portata di tutti.