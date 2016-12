Profumo conferma novità per test ingresso, mai più grattachecca

foto Da video 17:49 - Il Ministro Profumo parla delle novità sui test di ingresso per le facoltà ad accesso programmato. I quesiti saranno più vicini alle competenze degli studenti e aderenti agli standard internazionali. Insomma brutte figure come la domanda sulla grattachecca di Sora Maria non dovrebbero più ripetersi. Il Ministro ha poi espresso la sua soddisfazione per il debutto del plico telematico alla Maturità. - Il Ministro Profumo parla delle novità sui test di ingresso per le facoltà ad accesso programmato. I quesiti saranno più vicini alle competenze degli studenti e aderenti agli standard internazionali. Insomma brutte figure come la domanda sulla grattachecca di Sora Maria non dovrebbero più ripetersi. Il Ministro ha poi espresso la sua soddisfazione per il debutto del plico telematico alla Maturità.

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI TEST È a margine della conferenza stampa in cui è stato presentato il nuovo portale “Universitaly”, che il Ministro dell’Istruzione Francesco Profumo ha parlato delle novità riguardanti i test di ammissione universitari. “Certamente ci saranno dei cambiamenti – ha dichiarato il Ministro – i test saranno molto più allineati al modo di essere degli studenti. Il fatto che i test vengano elaborati anche in collaborazione con l’Università di Cambridge serve proprio ad evitare che alcune domande siano troppo collegate alla nostra cultura, tali da risultare poco note agli studenti che vengono da altre parti del mondo”.

MAI PIÙ GRATTACHECCA La dichiarazione del Ministro è un chiaro riferimento alla domanda che, nel test dell’anno scorso per l’accesso alle Professioni sanitarie, chiedeva ai candidati il gusto più rinomato di grattachecca di un noto chiosco romano. Profumo, in questo modo, ha voluto sottolineare che la collaborazione con l’università britannica di Cambridge permetterà un’internazionalizzazione dei test che “non è solo linguistica, ma anche di approccio generale” per assicurare un maggiore allineamento con gli standard internazionali.