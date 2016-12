Università: rivoluzione, immatricolazioni a ottobre

foto Ansa 17:44 - Continua il percorso di profonda innovazione e internazionalizzazione del sistema d’istruzione italiano. A partire dal prossimo anno accademico ci si potrà pre-immatricolare all’università a cominciare da ottobre e non dopo l’esame di Maturità come avvenuto finora. Una svolta epocale che segnerà una profonda trasformazione anche per il mondo dell’orientamento, componente diventata ormai fondamentale per districarsi nell’oceano di indirizzi e specializzazioni offerte. E’ quanto annunciato dal Ministro Profumo questa mattina, alla conferenza stampa di presentazione di Universitaly. - Continua il percorso di profonda innovazione e internazionalizzazione del sistema d’istruzione italiano. A partire dal prossimo anno accademicoe non dopo l’esame di Maturità come avvenuto finora. Una svolta epocale che segnerà una profonda trasformazione anche per il mondo dell’orientamento, componente diventata ormai fondamentale per districarsi nell’oceano di indirizzi e specializzazioni offerte. E’ quanto annunciato dal Ministro Profumo questa mattina, alla conferenza stampa di presentazione di Universitaly.

RISPOSTA ALLA COMUNITA’ EUROPEA Universitaly è il nuovo portale realizzato dal MIUR interamente dedicato al mondo dell’istruzione post-secondaria. Il sito si propone come punto di riferimento per tutti gli studenti che, usciti dalle scuole superiori, si trovano a dover fare la difficile scelta di un percorso di formazione consono alle proprie aspettative. Si tratta di una risposta ad alcune criticità informative che la Comunità Europea aveva rilevato nei confronti del nostro sistema universitario. Non a caso ne esiste una versione in lingua inglese, per permettere agli studenti stranieri di accedere più facilmente ai nostri corsi di laurea in lingua estera, quest’anno in aumento del 30% rispetto allo scorso anno.

TANTI PERCORSI DI FORMAZIONE PER UN UNICO OBIETTIVO L’ingresso nel mondo del lavoro è il bersaglio principale di ogni sistema di istruzione. L’offerta formativa post-secondaria attualmente presente nel nostro Paese è molto ampia, si va dalla classica università ai più innovativi corsi Istituti Tecnici Superiori. Il portale “Universitaly” si pone proprio come punto di raccordo tra tutte queste realtà, fornendo uno sguardo di insieme sulla formazione post-diploma e sugli sbocchi lavorativi e professionali possibili.

SERVIZI PER LO STUDENTE Registrandosi al nuovo portale sarà possibile avere tutte le informazioni necessarie all’immatricolazione, esercitarsi e provare i test di ingresso per le facoltà a numero chiuso. Inoltre, a partire dal prossimo anno, anche le pre-immatricolazioni saranno gestite attraverso il portale, seguendo un percorso di semplificazione e dematerializzazione già intrapreso nel sistema scolastico in ambito di spending review.