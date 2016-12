Promossi 2 su 3, boom di rimandati negli istituti tecnici

foto LaPresse 11:21 - Anche quest’anno è arrivato il momento di tirare le somme sul rendimento scolastico degli studenti italiani. Nel pomeriggio di ieri il Miur ha diramato, come di consuetudine, i risultati dell’elaborazione statistica degli scrutini di medie e superiori. Ciò che è emerso è un trend abbastanza simile a quello degli anni passati, con una percentuale di promossi in aumento e di rimandati in calo, anche se quest’ultimi restano comunque al di sopra delle soglie d’allarme. - Anche quest’anno è arrivato il momento di tirare le somme sul rendimento scolastico degli studenti italiani. Nel pomeriggio di ieri il Miur ha diramato, come di consuetudine, i risultati dell’elaborazione statistica degli scrutini di medie e superiori. Ciò che è emerso è un trend abbastanza simile a quello degli anni passati, con una percentuale di promossi in aumento e di rimandati in calo, anche se quest’ultimi restano comunque al di sopra delle soglie d’allarme.

OLTRE IL 40% TRA BOCCIATI E RIMANDATI NELLE SUPERIORI Se da una parte si registra un lieve aumento del numero dei ragazzi promossi rispetto allo scorso anno, dall’altra c’è un buon 40% di studenti che purtroppo ha avuto l’amara sorpresa della bocciatura o della sospensione di giudizio. Quest’ultimi dovranno dimostrare di aver colmato tutte le lacune prima di settembre, pena la non ammissione alla classe successiva. Come da previsioni, molto ridotti i bocciati alle medie: solo il 4%.

PIÙ PROMOSSI NEI LICEI Analizzando le statistiche emerge il primato dei licei, a loro spetta la più alta percentuale di promossi, circa il 70%. Il maggior numero di bocciati, invece, si trova negli istituti professionali, dove circa il 20% degli studenti dovrà ripetere l'anno. Primato di debiti agli istituti tecnici, dove circa il 30% degli studenti si è ritrovato con il giudizio sospeso.

QUASI UNO STUDENTE SU TRE E’ STATO RIMANDATO In media gli studenti col debito sono circa il 27%. Estate sui libri per questi ragazzi che dovranno prepararsi per sostenere gli esami di riparazione e portare a casa, quindi, l’ammissione alla classe successiva. Ma non per tutti il debito rappresenta un incubo, infatti per molti studenti è una vera e propria ancora di salvezza, un’ultima spiaggia il più delle volte provvidenziale per evitare la bocciatura.