Continua la truffa dei contributi scolastici

foto Ufficio stampa 17:35 - Non basta l'arrivo dell'estate a quietare il fenomeno dei contributi scolastici che molte scuole hanno deliberatamente trasformato in obbligatori. In questi giorni infatti le segreterie si stanno dando da fare ad inviare solleciti di pagamento e a fare pressioni psicologiche nei confronti delle famiglie. Moltissime sono le segnalazioni che da settimane continuano ad arrivare alla redazione del noto portale studentesco Skuola.net, accompagnate da richieste di chiarimenti circa l'obbligatorietà dei diversi tipi di contributi che annualmente le famiglie degli studenti sono tenuti a pagare.

CHE COSA SONO I CONTRIBUTI SCOLASTICI E’ opportuno fare chiarezza sui contributi scolastici. Le famiglie devono essere coscienti di ciò che pagano, per cui è un loro diritto essere informate adeguatamente. Il MIUR, in materia di contributi scolastici si esprime così: “In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi per l'arricchimento dell'offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria. I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto. Il comma 622 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), intervenendo nuovamente sul tema dell'innalzamento dell'obbligo di istruzione, della durata di dieci anni, ha tra l'altro stabilito che resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”.

COSA E’ OBBLIGATORIO PAGARE Dalla Normativa in vigore si evince che le famiglie sono obbligate, salvo particolari casi di esenzione, al pagamento dei seguenti contributi: - Tassa di iscrizione (importo è di 6,04 euro - per alunni di età superiore ai 16 anni); - Tassa di frequenza (importo di 15,13 euro - per alunni di età superiore ai 16 anni); - Tassa di esame (solo per l'esame di Maturità o di Qualifica, l'importo è di 12,09 euro); - Tassa di diploma (solo per l'esame di Maturità o di Qualifica, l'importo di 15,13). - Contributi per assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche (cioè spese sostenute dalla scuola per conto delle famiglie).

COSA NON E’ OBBLIGATORIO PAGARE Ogni famiglia può decidere autonomamente se accogliere la richiesta fatta dalle scuole per quanto concerne il pagamento di contributi dedicati all’arricchimento dell’offerta culturale e formativa. Questi sono facoltativi e non possono essere richiesti come obbligatori.