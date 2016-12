Estate 2012: niente viaggio di Maturità per la metà dei maturandi

foto Getty 17:27 - Circa la metà degli studenti che ha appena terminato l’esame di Stato, non partirà per il viaggio di Maturità: il traguardo più ambito, quest’anno pure protagonista del sequel di “Immaturi”, sarà infatti un miraggio per molti. Questo è quanto emerge da un sondaggio di Skuola.net somministrato ai maturandi nella prima settimana di luglio e al quale hanno risposto circa 780 studenti. - Circa la metà degli studenti che ha appena terminato l’esame di Stato, non partirà per il viaggio di Maturità: il traguardo più ambito, quest’anno pure protagonista del sequel di “Immaturi”, sarà infatti un miraggio per molti. Questo è quanto emerge da un sondaggio di Skuola.net somministrato ai maturandi nella prima settimana di luglio e al quale hanno risposto circa 780 studenti.

STUDENTI IN CRISI Circa il 50% dei votanti ha dichiarato che non partirà per il famoso Viaggio di Maturità. Probabilmente la crisi deve aver mietuto vittime anche fra i ragazzi che, complice lo studio intensivo per gli esami, non hanno avuto modo di trovarsi qualche lavoretto post scuola che gli permettesse di partire e di divertirsi insieme ai propri amici e compagni di scuola.

DIAVOLO E ACQUA SANTA L’altra metà dei maturandi che, al contrario, può permettersi di partire, si divide. Per circa il 28% di loro si tratterà di una vacanza sì con amici, ma improntata alla tranquillità per godere il meritato riposo dopo lo studio. A questi ultimi fanno da contraltare circa il 17% dei votanti, che hanno dichiarato che organizzeranno una vacanza – sballo con i propri amici, all’insegna di divertimento, flirt estivi e nottate in discoteca.