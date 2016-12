Maturità: 5 regole per affrontare il colloquio orale

foto LaPresse 11:21 - Il colloquio orale costituisce la parte finale dell’esame di Maturità e lo spauracchio di molti studenti. Il suo andamento influenza buona parte del voto finale e per questo va preparato adeguatamente. Ecco quindi le cinque regole d’oro di Skuola.net per arrivare pronti all’esame. - Il colloquio orale costituisce la parte finale dell’esame di Maturità e lo spauracchio di molti studenti. Il suo andamento influenza buona parte del voto finale e per questo va preparato adeguatamente. Ecco quindi le cinque regole d’oro di Skuola.net per arrivare pronti all’esame.

1. Organizzare il ripasso Nei pochi giorni che precedono il colloquio orale, è opportuno che i maturandi organizzino il ripasso in base ai tre momenti che lo compongono: esposizione della tesina o percorso multidisciplinare, domande libere della commissione e discussione delle prove scritte.

2. Preparare il discorso. Per quanto riguarda l’esposizione del lavoro finale, sia esso una tesina o un percorso, è bene prepararsi un discorso che lo riassuma in una ventina di minuti. Un allenamento fondamentale consiste nel simulare più e più volte il colloquio, ripetendo il discorso a voce alta e cronometrandosi. Questo aiuterà a trovare sicurezza e la migliore forma linguistica, magari servendosi dell’aiuto di un amico che ascolta e fornisce un parere. Per mantenere viva l’attenzione della commissione e per avere un aiuto durante l’esposizione, l’ideale sarebbe preparare un presentazione in PowerPoint con i punti nodali del discorso.

3. Prevedere la commissione. Nell’esposizione del discorso, per ragioni di tempo, non è possibile toccare tutti gli argomenti in maniera approfondita. Spesso i docenti indirizzano le domande libere verso tematiche correlata a quelle già trattate dal candidato. Bisogna quindi intensificare il ripasso proprio su queste ultime.

4. Ripassare le materie indispensabili. La paura maggiore dei maturandi è proprio quella di non riuscire a ripassare tutto il programma di tutte le materie studiate nell’ultimo anno. In realtà è possibile capire su quali materie focalizzare il ripasso a partire dai docenti che compongono la commissione. Infatti, per legge i commissari possono interrogare solo sulle materie per cui sono abilitati.