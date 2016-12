Religione nelle scuole, dal 2017 servirà la laurea

foto Afp 07:00 - Novità per l’insegnamento della religione cattolica: gli insegnanti dovranno essere tutti laureati per esercitare la professione. E’ quanto emerge dal nuovo accordo siglato tra il Presidente della CEI, Cardinale Angelo Bagnasco, e il Ministro dell’Istruzione Francesco Profumo. - Novità per l’insegnamento della religione cattolica: gli insegnanti dovranno essere tutti laureati per esercitare la professione. E’ quanto emerge dal nuovo accordo siglato tra il Presidente della CEI, Cardinale Angelo Bagnasco, e il Ministro dell’Istruzione Francesco Profumo.

NECESSARIO RIMANERE AL PASSO CON I TEMPI Quella apportata al trattato del 14 dicembre 1985 è stata una modifica necessaria per rimanere al passo con i tempi e per garantire un adeguato livello qualitativo e professionale degli insegnamenti. “Oggi si pone l'esigenza di aggiornare il quarto punto dell'intesa dedicata all'insegnamento della religione cattolica che non risulta più adeguato ai nostri tempi e necessitava delle modifiche”, così il Ministro ha commentato la modifica che ha cambiato radicalmente parte dell’accordo, in particolare quella riguardante i titoli di accesso all’insegnamento, definiti anche come profili di qualificazione dei docenti.

DAL 2017 NECESSARIA LA LAUREA O IL MASTER Il Ministro precisa: “La nuova intesa prevede che per accedere all'insegnamento della religione cattolica in ogni ordine e grado di scuola si debba essere in possesso dei titoli accademici di baccalaureato, licenza o dottorato in teologia o in altre discipline ecclesiastiche oppure che si sia conseguita una laurea magistrale in scienze religiose secondo il nuovo ordinamento”. Dunque entro il 2017, data fissata per l’entrata in vigore dell’accordo, tutti coloro che vorranno continuare ad insegnare religione nelle scuole dovranno adeguarsi alla normativa. Per far questo potranno laurearsi in scienze religiose in una delle Università che prevedono questo corso, oppure frequentare una Università Pontificia o conseguire un apposito master universitario di secondo livello in scienze religiose. Per i sacerdoti sarà ritenuto valido lo studio praticato durante il Seminario Maggiore.

UN INSEGNAMENTO CHE FA DISCUTERE Questo provvedimento difficilmente servirà a placare le polemiche che da molti anni aleggiano attorno all’insegnamento di Religione Cattolica, che rappresenta una sorta di enclave a statuto speciale all’interno del sistema scolastico. I docenti, infatti, vengono nominati direttamente dalla CEI e quindi secondo una logica del tutto diversa dai loro colleghi, che invece devono attenersi a graduatorie e punteggi. Inoltre i programmi ministeriali prevedono che l’insegnamento non riguardi esclusivamente la religione cattolica, altrimenti si tratterebbe di catechesi, ma la storia delle religioni in generale.

FA MEDIA? A dispetto delle leggende metropolitane, religione non fa media, come del resto gli altri insegnamenti facoltativi. Quindi gli studenti che scelgono di non frequentare il corso di religione non sono svantaggiati rispetto agli altri. Tuttavia il docente di religione può esprimere un parere, che vale come quello dei suoi colleghi, sia per la promozione, sia per l’attribuzione dei crediti formativi e del voto in condotta.