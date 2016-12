Laureati in aumento e iscrizioni in calo, studiare conviene?

foto Ansa 12:32 - Aumentano i laureati, diminuiscono le iscrizioni all’università e crescono gli abbandoni a metà corso di studi. Dalla lettura dei dati delle recenti indagini sul sistema universitario ne esce fuori un quadro apparentemente schizofrenico, ma altro non è che il risultato del susseguirsi di riforme e della criticità del mondo del lavoro. - Aumentano i laureati, diminuiscono le iscrizioni all’università e crescono gli abbandoni a metà corso di studi. Dalla lettura dei dati delle recenti indagini sul sistema universitario ne esce fuori un quadro apparentemente schizofrenico, ma altro non è che il risultato del susseguirsi di riforme e della criticità del mondo del lavoro.

LAUREATI PIU’ CHE RADDOPPIATI DAL 2004 I dati Almalaurea dimostrano la crescita del numero dei laureati che sono passati dagli 85.922 del 2004 ai 215.525 del 2011, ma le rilevazioni Eurostat avvertono che ancora siamo ben al di sotto della media europea. Se nel 2011 il tasso di laureati tra i 30 e i 34 anni in Italia è arrivato al 20,3%, in Europa mediamente si ha un tasso del 34,6%, con Paesi che superano il 40% come Gran Bretagna, Francia e Spagna. L’innalzamento del livello di istruzione, sebbene ancora lontano dal 40% di laureati fissato dall’Unione Europea come obiettivo per il 2020, è stato possibile grazie alla riforma dei corsi universitari che, anche attraverso il sezionamento dei percorsi in triennali e magistrali, ha abbassato l’età media dei laureati.

IMMATRICOLAZIONI IN CALO E ABBANDONI IN CRESCITA Il quadro, però, è tutt’altro che positivo. Accanto a questa crescita, il CNVSU - Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario - ha evidenziato una sensibile diminuzione delle immatricolazioni negli ultimi anni. Dal 2004 i diplomati che hanno scelto di continuare gli studi sono stati sempre di meno. Nel 2011 si sono registrati meno di 6 nuovi iscritti su 10 giovani diplomati. Situazione preoccupante anche quella emersa dal rapporto dell’OECD “Education at a Glance 2010”, secondo il quale il numero degli studenti universitari che conclude il percorso di studi supera appena il 30%.