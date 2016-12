Tempo di quadri: vince la media del sette

foto LaPresse 17:16 - Si è ormai concluso un altro anno scolastico e, come di consuetudine, è arrivato il momento di trarre le somme e prendere atto di quanto si è fatto. Dopo lo sprint finale dell’ultimo mese e i disperati tentativi di recupero degli ultimi giorni, ogni studente si ritrova davanti quelle griglie messe nere su bianche e appese a qualche bacheca o vetro, i famigerati quadri. In attesa di conoscere le prime rilevazioni ufficiali del Ministero, ci pensa Skuola.net a fornire i primi dati interrogando gli studenti sul web. - Si è ormai concluso un altro anno scolastico e, come di consuetudine, è arrivato il momento di trarre le somme e prendere atto di quanto si è fatto. Dopo lo sprint finale dell’ultimo mese e i disperati tentativi di recupero degli ultimi giorni, ogni studente si ritrova davanti quelle griglie messe nere su bianche e appese a qualche bacheca o vetro, i famigerati quadri. In attesa di conoscere le prime rilevazioni ufficiali del Ministero, ci pensa Skuola.net a fornire i primi dati interrogando gli studenti sul web.

PROMOSSI A PIENI VOTI Da un sondaggio, al quale hanno partecipato circa 900 studenti, è emerso che la media finale più frequente raggiunta dagli studenti delle scuole secondarie italiane si attesta tra il 7 e il 7.9. A seguire ci sono gli studenti che hanno portato a casa una media tra il 6 e il 6.9 e, con un certo distacco, coloro che hanno raggiunto risultati al top, con una media dall’8 in su.

IMMANCABILI I DEBITI Dal sondaggio è emerso che il 10% degli studenti ha portato a casa almeno un debito, ma c’è anche chi ha da recuperare 2-3 materie. Per loro saranno attivi già dalle prossime settimane i corsi di recupero organizzati dalle scuole. L’obiettivo da raggiungere durante l’estate sarà quello di colmare ogni lacuna, per presentarsi poi agli esami di riparazione in tutta serenità e guadagnare l’ammissione alla classe successiva.