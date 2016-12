Maturità: due studenti su tre hanno paura degli orali

foto LaPresse 12:17 - Hanno preso il via i colloqui orali che sanciscono l’epilogo degli esami di maturità per oltre 460 mila studenti. Una prova che ha sicuramente un sapore diverso da quello degli scritti ormai superati, infatti i candidati si troveranno, come ben noto, soli davanti la commissione e non potranno usufruire dei tanti piccoli grandi aiuti offerti dalla tecnologia o dall’esperienza degli amici. Inoltre avranno davanti persone per lo più sconosciute che sono chiamate a sondare, indagare e valutare le loro conoscenze, situazione che, come lecito aspettarsi, genera ansie e paure molte volte insormontabili. Da un sondaggio realizzato da Skuola.net su un campione di quasi 1000 studenti è emersa un situazione di ansia diffusa, causata principalmente dalla paura di non riuscire a raggiungere una discreta preparazione in tutte le materie oggetto del colloquio. - Hanno preso il via i colloqui orali che sanciscono l’epilogo degli esami di maturità per oltre 460 mila studenti. Una prova che ha sicuramente un sapore diverso da quello degli scritti ormai superati, infatti i candidati si troveranno, come ben noto, soli davanti la commissione e non potranno usufruire dei tanti piccoli grandi aiuti offerti dalla tecnologia o dall’esperienza degli amici. Inoltre avranno davanti persone per lo più sconosciute che sono chiamate a sondare, indagare e valutare le loro conoscenze, situazione che, come lecito aspettarsi, genera ansie e paure molte volte insormontabili. Da un sondaggio realizzato da Skuola.net su un campione di quasi 1000 studenti è emersa un situazione di ansia diffusa, causata principalmente dalla paura di non riuscire a raggiungere una discreta preparazione in tutte le materie oggetto del colloquio.

PREPARAZIONE Non ci sono dubbi che il timore più diffuso sia quello di non riuscire a prepararsi a dovere: il 66% degli intervistati lo individua come paura dominante. Infatti i professori della commissione hanno libertà di indagare sulle conoscenze dello studente relativamente a tutto il programma svolto nel corso dell’ultimo anno. Una mole di dati da ripassare in pochissimo tempo, soprattutto per chi inizia gli orali in questi giorni a ridosso delle prove scritte.

AGITAZIONE & COMMISSIONE L’emozione si sa può giocare brutti scherzi. Circa il 13% dei votanti ha dichiarato di avere paura di fare flop a causa della tensione emotiva. Più o meno in stesso numero sono invece coloro che temono lo sgambetto dei commissari esterni. E forse non hanno torto. Una docente di italiano del liceo scientifico Vito Volterra di Roma, ha confermato a Skuola.net che spesso la rivalità tra scuole ingenera nei commissari esterni un desiderio di rivalsa nei confronti degli istituti giudicati migliori. A rimetterci sono gli studenti, che trovano sul percorso commissari oltremodo severi ed esigenti.