Maturità: gli esami cominciano davanti l’armadio

100 anni di look da esame

Giacca, cravatta e pantaloni. Questo era fino a mezzo secolo fa l'abbigliamento da esame che gli allievi delle scuole sfoggiavano ad evidenziare il fatto di essere ad un grande evento nella vita. In effetti un esame è una di quelle tappe che bene o male segnano un traguardo all'interno della vita di ogni persona e, per questo, andrebbero valorizzate nella loro importanza, cosa che attualmente in molti Paesi esteri ancora avviene.

L’ABITO NON FA IL MONACO MA L’OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE Se è vero che l’abito non fa il monaco è vero anche che l’apparenza e il primo impatto è psicologicamente e sociologicamente rilevante. Infatti il modo in cui ci si presenta, sia in termini di abbigliamento che di comportamenti, determina in buona parte la prima idea che si forma di noi una terza persona. Questo è marcatamente vero nel caso di un esame, dove ci sono membri della commissione ai quali lo studente è completamente sconosciuto e rispetto al quale sono chiamati ad esprimere una valutazione globale in pochi minuti di colloquio.

AL BANDO L’ECCENTRICITA’ Questo sottolinea l’importanza di avere un abbigliamento curato ed un look non eccentrico. Si consigliano capelli puliti, ben pettinati e curati. Non si parla certo della pettinatura borghese con la riga di fianco, ma almeno un qualcosa che non dia eccessivamente nell’occhio o fornisca sensazione di trasandatezza. Anche se il candidato vuole parlare di Baudelaire o Bukowsky questo non lo legittima ad avere un marcato aspetto di artista o poeta maledetto.

NO AL LOOK DA MARE Al bando anche bermuda, canottiere a vista e infradito. Sembra strano, ma ogni anno sono tantissimi i ragazzi che si presentano così agli orali di maturità, generando in genere lo sdegno della commissione. Al bando anche i pantaloni a vita bassa sia per maschi che femmine. Per quest’ultime sono da evitare i top scollati e i vestitini troppo succinti. Inoltre mostrare le spalle scoperte è, per i più tradizionalisti, sinonimo di maleducazione.