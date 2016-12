Maturità: capelli e fumetti tra le tesine più strane

foto LaPresse Correlati Le tesine più stravaganti 15:25 - Archiviato il capitolo delle prove scritte, gli studenti si preparano al colloquio orale che, tradizionalmente, è aperto dall’esposizione di una tesina o di un percorso interdisciplinare preparato ad hoc dallo studente e consegnato con largo anticipo alla commissione, la quale è tenuta a prenderne visione e verbalizzarlo. - Archiviato il capitolo delle prove scritte, gli studenti si preparano al colloquio orale che, tradizionalmente, è aperto dall’esposizione di una tesina o di un percorso interdisciplinare preparato ad hoc dallo studente e consegnato con largo anticipo alla commissione, la quale è tenuta a prenderne visione e verbalizzarlo.

LA TESINA COME CORONAMENTO DI UN PERCORSO DI STUDI La tesina rappresenta sicuramente il momento chiave dell’esame, l’elaborato in cui lo studente mette parte di se, della propria creatività, personalità e conoscenza. La stesura di un elaborato completo, ben strutturato e la capacità di spaziare su vari argomenti correlati tra loro in ambiti a volte molto diversi è sinonimo di raggiungimento di quella maturità intellettuale che è alla base degli obiettivi dell’Esame di Stato.

ESSERE CREATIVI PER STUPIRE LA COMMISSIONE Originalità e creatività, queste le caratteristiche fondamentali che ogni buono studente ricerca dal suo elaborato. Un lavoro che stupisca la commissione, la sorprenda e la coinvolga, risvegliandola dal piatto torpore dei colloqui, che molto spesso diventano noiosi, banali e ripetitivi. Un obiettivo che gli studenti hanno ben chiaro e che cercano di raggiungere studiando ogni minimo particolare, affinché alla fine il risultato sia quello di un lavoro costruito su misura sui propri interesse e, molto spesso, su quelli della commissione, studiata strategicamente in anticipo.

CAPELLI E FUMETTI TRA LE TESINE PIU’ ORIGINALI DEGLI ULTIMI ANNI La fantasia degli studenti è praticamente senza limiti e le possibilità di espressione offerte dalla miriade di indirizzi, specializzazioni e sperimentazioni nelle quali è suddiviso il sistema di istruzione italiano, sono praticamente infinite. Tra le tesine più curiose giunte negli ultimi anni alla redazione del portale studentesco Skuola.net spiccano quelle sui cartoni e sui fumetti in rapporto al contesto storico e attualistico, dove le opere creative sono sapientemente contestualizzate nel periodo storico ed interpretate in chiave analitica. Dal campo umanistico a quello scientifico, da concetti generali ad argomenti specifici, ce n’è per tutti i gusti. Ed ecco che compare quindi anche una tesina sui capelli, un argomento che può sembrare banale, ma che non lo è se affrontato da un punto di vista chimico e biochimico, con tanto di analisi spettrofotometrica nell’infrarosso. Sinonimo che le menti brillanti non mancano e che con l’impegno è possibile raggiungere sempre grandi risultati.