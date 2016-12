Terza prova tra polemiche e soffiate

foto LaPresse 13:41 - Si concludono le prove scritte per gli studenti di maturità, oggi all’opera per il “quizzone”, l’ormai noto test multidisciplinare con il quale si conclude il balzello delle prove scritte dell’esame di maturità. L’ultimo grande avversario da affrontare prima dello sprint finale che porta dritti all’orale, un percorso in salita che deve essere il coronamento di anni di studio e di impegno. - Si concludono le prove scritte per gli studenti di maturità, oggi all’opera per il “quizzone”, l’ormai noto test multidisciplinare con il quale si conclude il balzello delle prove scritte dell’esame di maturità. L’ultimo grande avversario da affrontare prima dello sprint finale che porta dritti all’orale, un percorso in salita che deve essere il coronamento di anni di studio e di impegno.

IL MINISTRO: “BASTA LAMENTARSI” E’ proprio su questa falsariga che il ministro dell’istruzione Francesco Profumo ha risposto alle polemiche sollevate nei giorni scorsi da molti studenti e insegnanti circa la versione di Aristotele, oggetto della seconda prova d’esame per i licei classici. “Basta lamentarsi, piuttosto si rifletta su quanto fatto durante l'anno scolastico” ha asserito il Ministro, che ha aggiunto: “Mentre nel passato c'era molta più attività di traduzione, in questi anni questa si è un po’ vanificata. Però le scuole sono scuole e quindi bisogna che non ci si lamenti della prova. Si deve eventualmente fare una riflessione se si è fatto abbastanza durante l'anno.”

STUDENTI SUPERFICIALI E INSEGNANTI POCO MOTIVATI Un monito diretto non solo agli studenti - colpevoli di una diffusa superficialità nello studio causata molto spesso dalla mancanza di vivo interesse verso la disciplina e gli argomenti studiati - ma anche agli insegnanti, i quali troppe volte dimenticano l’importanza del programma ministeriale e del ruolo di docente, che dovrebbe essere quello di guida e faro attraverso il cammino nella conoscenza, non di semplice ripetitore di concetti e teorie.

MANTENERE ALTI I LIVELLI PER IL BENE DEL PAESE Rivolgendosi agli studenti impegnati negli esami il Ministro ha aggiunto: “Bisogna prendere la prova con molta serenità. Ci sono prove un po’ più severe e prove un po’ meno severe. Nella valutazione, come sempre, sarà tenuto conto anche di quello che è stato il risultato medio. Se noi abbassiamo sempre i nostri livelli non credo che facciamo del bene al nostro Paese”. Un chiaro e conciso monito che ricorda a tutti come il sistema dell’istruzione debba garantire degli standard di apprendimento costanti, che non possono risentire della diffusa tendenza alla mediocrità che affligge le nuove generazioni del nostro Paese, anzi, deve essere motivo e stimolo di ricerca delle competenze individuali, in un percorso di crescita e di presa di coscienza delle proprie capacità e potenzialità.

LE COMMISSIONI E IL SABOTAGGIO DELLA TERZA PROVA Preoccupanti anche i dati sul rispetto, da parte delle commissioni, del regolamento della terza prova d’esame che, come è noto, è composta di quesiti su materie che fino alla consegna delle tracce devono rimanere oscure agli studenti. Anche in questo caso una tendenza generalizzata porta le commissioni, già da diversi anni, a comunicare loro anche con largo anticipo le materie con le quali saranno chiamati a confrontarsi.