Forse è l’ultimo anno del quizzone? Intanto studenti contrari all’Invalsi alla Maturità

foto LaPresse 07:27 - Il 2012 sarà davvero l’ultimo anno del cosiddetto “quizzone” ? Ad annunciarlo a settembre era stato l’allora Ministro Maria Stella Gelmini, che ne auspicava la sostituzione già dalla Maturità 2013 con un test nazionale realizzato dall’istituto Invalsi. Per approfondire la questione, Skuola.net ha intervistato il Dott. Roberto Ricci responsabile del Servizio Nazionale di Valutazione. - Il 2012 sarà davvero l’ultimo anno del cosiddetto “quizzone” ? Ad annunciarlo a settembre era stato l’allora Ministro Maria Stella Gelmini, che ne auspicava la sostituzione già dalla Maturità 2013 con un test nazionale realizzato dall’istituto Invalsi. Per approfondire la questione, Skuola.net ha intervistato il Dott. Roberto Ricci responsabile del Servizio Nazionale di Valutazione.

NESSUNA CONFERMA PER IL 2013 Il dott. Ricci ha confermato che “Non c’è ancora una conferma ufficiale su questo, perché una prova standardizzata alla Maturità richiede tempi e studi. Tuttavia già da ora si può affermare con sicurezza che quando verrà introdotta, gli studenti lo sapranno fin dal primo di settembre. A nessuno verrà richiesto di saltare un ostacolo in più durante la corsa”.

PRIMA LA SPERIMENTAZIONE Prosegue ancora Ricci “Molto probabilmente nel 2013 verranno condotti degli esperimenti su base volontaria. Un test di questo genere deve essere provato per individuare eventuali errori”. Tra le materie che potrebbero essere oggetto di questa prova, confermano dall’Invalsi, non c’è ancora un orientamento preciso, tuttavia è molto probabile che ci sia una prova di comprensione della lingua italiana e una materia che caratterizza l’indirizzo. La situazione è ancora fluida, lo stesso Ricci conferma che “stiamo ancora studiando la situazione e non abbiamo ancora terminato”. Ai maturandi 2013 Ricci consiglia di “Fissare una data sul calendario: se entro la mezzanotte del primo settembre non succede nulla, possono stare tranquilli”.

STUDENTI SPAVENTATI Ma cosa ne pensano gli studenti? Sembrano non essere troppo favorevoli a sostituire l’attuale terza prova d’esame alla maturità con una prova Invalsi uguale per tutti, così come avviene già per l’esame di terza media. Attraverso un sondaggio, a cui hanno partecipato circa 1200 studenti delle scuole superiori, Skuola.net ha rilevato che circa sette studenti su dieci hanno paura che un test nazionale predisposto dall’Invalsi possa essere ancor più difficile dell’attuale prova multidisciplinare preparata da ogni singola commissione esaminatrice.

MEGLIO LA TERZA PROVA MULTIDISCIPLINARE Si sceglie il male minore, quindi. In fondo ora tra i professori che compilano la prova ci sono anche alcuni commissari interni che conoscono il programma svolto dalla classe. Con un test standardizzato, si alza il rischio che i quesiti vertano su argomenti che sono stati poco approfonditi durante l’anno.

POCHI FAVOREVOLI Solo il 16% dei ragazzi si è mostrato favorevole al test Invalsi per la maturità, perché in questo modo almeno si introdurrebbe un criterio di valutazione omogeneo che non dipende dalla magnanimità della commissione d’esame e nemmeno dalla predisposizione a mettere voti alti di una scuola rispetto ad un’altra.