Maturità, adesso tocca alla terza prova

foto LaPresse 13:59 - Il prossimo scoglio è rappresentato dalla terza prova, il famoso quizzone multidisciplinare che, per molti anni, è stato lo spauracchio di tutti i maturandi i quali, solo da poco e grazie ad una preparazione specifica operata da parte dei docenti nell'arco dei cinque anni scolastici, hanno cominciato a digerire meglio la prova.

CACCIA APERTA ALLE MATERIE DEL TEST La terza prova è formulata dalla commissione d’esame e, da regolamento, sia i quesiti che le materie sulla quale verte devono restare segreti fino all’inizio della prova. E’ però consuetudine abbastanza diffusa fra le commissioni quella di predire agli studenti le materie che saranno incluse nella prova. In caso contrario è comunque molto facile intuirle, è sufficiente infatti informarsi sulle materie per le quali sono abilitati i docenti che prendono parte alle commissioni. Da questi si possono tranquillamente sottrarre quelli delle materie oggetto della prima e seconda prova. Ed ecco che i restanti faranno sicuramente parte del quizzone.

LA LINGUA STRANIERA La prova è generalmente strutturata per accertare anche la conoscenza di almeno una lingua straniera. Questo però non è un requisito indispensabile del test, per cui se nella commissione non è presente almeno un insegnante abilitato all’insegnamento della lingua inglese, è possibile a priori escluderne la presenza.

SINTESI E CHIAREZZA: DUE COMPETENZE ESSENZIALI Gli studenti adesso stanno concentrando le loro energie e attenzioni per cercare di raccogliere, organizzare e memorizzare quanti più concetti possibili. La caratteristica principale della terza prova è infatti quella di richiedere in breve tempo la stesura di una risposta che esponga chiaramente e sinteticamente il concetto richiesto. Questo richiede, necessariamente, una discreta padronanza dell’argomento di cui si sta parlando e della capacità di discriminarne i punti chiave da quelli superflui.