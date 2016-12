La seconda prova sul web, twitter bocciato dagli studenti

foto Tgcom24 10:34 - Una difficile versione di Aristotele si è resa protagonista al classico, sorte diversa è toccata agli studenti dello scientifico, chiamati a confrontarsi con dei quesiti di matematica di media difficoltà. - Una difficile versione di Aristotele si è resa protagonista al classico, sorte diversa è toccata agli studenti dello scientifico, chiamati a confrontarsi con dei quesiti di matematica di media difficoltà.

TWITTER? NO GRAZIE Come di consuetudine dopo neanche mezz’ora dall’apertura delle buste è cominciato il tam tam su internet, in particolar modo su twitter. In ogni caso niente di preciso, notizie vaghe e frammentarie, molto spesso anche fuorvianti. Il rumors sui social network è cresciuto solo dopo qualche oretta dall’inizio della prova, alimentato soprattutto dalle fonti di informazioni ufficiali e dal passaparola tra studenti non impegnati negli esami. Gli studenti hanno decisamente snobbato questo social network in favore degli strumenti di comunicazione classici e meno esposti, come gli sms e le email.

LE TRACCE SUI SITI SPECIALIZZATI Gli studenti hanno deciso di affidarsi ai siti specializzati come Skuola.net, inviando messaggi e immagini con le tracce delle prove e collaborando attivamente alla loro soluzione. Presa letteralmente d’assalto la pagina Facebook di Skuola.net, con migliaia di contatti in poche ore. Nel pomeriggio si sono ritrovati di nuovo sui portali per assistere alle correzioni in diretta realizzate dagli esperti e per commentare la prova.