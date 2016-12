Maturità, oggi la seconda prova scritta

Per gli istituti tecnici e professionali sono state scelte materie che, oltre a caratterizzare i diversi indirizzi di studio, hanno una dimensione tecnico-pratico-laboratoriale. Per questa ragione la seconda prova può essere svolta, in forma scritta o grafica o scritto-grafica o scritto-pratica, utilizzando, eventualmente, anche i laboratori dell'istituto.



La prova può essere articolata in più proposte a scelta del maturando che può decidere anche la lingua in cui svolgere la traccia proposta nel caso per il suo corso di studi sia uscita come materia la lingua straniera. Naturalmente restano validi anche oggi i divieti all'uso di telefonini, palmari pc e affini. In classe saranno ammessi soltanto, come da tradizione, dizionari di lingua e calcolatrici non programmabili.



Aristotele per la versione di greco

E' Aristotele l'autore scelto per la versione di greco al liceo Classico. Il titolo del brano proposto è "Non il caso ma la finalità regna nelle opere della natura". Ecco le prime frasi della prova o δει με δυσχεραινει



Liceo Psicopedagogico

Una delle tracce proposte al liceo piscopedagogia riguarda l'apprendimento personalizzato e della trasmissione del sapere codificato con un brano di Giuseppe Longo e David Miliband. Brani molto moderni: l'apprendimento personalizzato fa riferimento a una teoria del politico laburista David Miliband risalente al 2004.



La prova di Economia aziendale

Ecco la traccia della seconda prova di Economia aziendale. Analisi di conto economico, stato patrimoniale e flussi di cassa di una società industriale che di recente ha operato investimento per il rinnovo impianti e presenta un bilancio in attivo di 5 milioni di euro. In tempi di crisi, un po' di ottimismo.