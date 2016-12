Notte prima degli esami: una maturando su cinque era dei nostri

foto Tgcom24 17:37 - Grande successo per la Notte Prima degli Esami di Skuola.net e Tgcom24, una notte bianca sul web aspettando la Maturità trasmessa in videochat dalle 21.00 di ieri fino alle 8.00 di stamattina, con collegamenti in diretta tv dal Tgcom24 per tutta la prima parte della serata. Sono stati circa 120.000 i maturandi, circa uno su cinque, a seguire l’evento, fortunatamente per la maggior parte concentrati nelle prime ore della sera o questa mattina sul presto: solo 2.500 studenti sono rimasti connessi nelle ore centrali della notte. Un coronamento di una giornata storica per il portale Skuola.net: record di visite oltre quota 220.000 - Grande successo per la Notte Prima degli Esami di Skuola.net e Tgcom24, una notte bianca sul web aspettando la Maturità trasmessa in videochat dalle 21.00 di ieri fino alle 8.00 di stamattina, con collegamenti in diretta tv dal Tgcom24 per tutta la prima parte della serata. Sono stati circa 120.000 i maturandi, circa uno su cinque, a seguire l’evento, fortunatamente per la maggior parte concentrati nelle prime ore della sera o questa mattina sul presto: solo 2.500 studenti sono rimasti connessi nelle ore centrali della notte. Un coronamento di una giornata storica per il portale Skuola.net: record di visite oltre quota 220.000

Diversi personaggi famosi sono intervenuti in diretta per consigliare e tranquillizzare i maturandi: Federico Moccia, Fabrizio Biggio de I soliti idioti e Sarah Maestri hanno tenuto compagnia ai maturandi che per l’ansia non riuscivano a prendere sonno. I Vip hanno raccontato come hanno vissuto la loro Notte prima degli esami permettendo agli studenti di divertirsi e di allontanare per qualche ora il pensiero degli esami.

La musica è stata un’altra grande protagonista della serata. Infatti, i Power Francers, noti in particolare al pubblico della rete per successi come “Mamma” e “Pompo nelle casse”, insieme a Pedro dei Finley, hanno dato qualche consiglio pratico ai maturandi per copiare senza essere scoperti. I loro trucchi e la loro simpatia hanno permesso ai ragazzi di svagarsi. I personaggi delle band hanno risposto in diretta alle domande dei ragazzi e, a grande richiesta, i Power Francers hanno anche cantato il loro ultimo successo, “Issima”.

La novità di quest’anno è l’assenza di tracce fasulle alla vigilia, segno che la campagna di informazione realizzata dal Miur, Polizia Postale e Skuola.net ha avuto effetto contro le bufale. Tuttavia ciò non ha fermato il totoesame: dall’anali dei dati di traffico su Skuola.net si scopre che gli argomenti più quotati dal popolo del web sono stati Falcone e Borsellino e il terremoto in Emilia, sebbene si sappia che le tracce non possono riguardare temi di attualità troppo stretta come quelli che hanno toccato questa regione.

La maggior parte dei maturandi ieri sera era ancora indecisa su quale tipologia della prima prova scritta scegliere. Infatti, come confermato da un’indagine condotta da Skuola.net nella seconda settimana di giugno, circa il 40% dei maturandi avrebbe effettuato la sua scelta solo questa mattina, quando avrebbe letto le tracce. Per quanto riguarda il restante 60% dei ragazzi, si conferma la tendenza degli anni passati che vedeva gli studenti preferire di gran lunga il saggio breve rispetto le altre tipologie.