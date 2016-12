Maturità 2012: Le tracce ufficiali inviate dal Ministero

foto LaPresse Correlati Le tracce ufficiali

- Il Ministero della Pubblica Istruzione ha pubblicato oggi alle 11.00 tutte le tracce d’esame ufficiali proposte per la prima prova scritta dell’Esame di Maturità. Il Plico Telematico ha permesso anche di abbreviare questa procedura: in genere le tracce del Miur venivano rese pubbliche intorno alle 13.00.Tracce dai contenuti abbastanza previsti alla vigilia: temi quali la shoah e la crisi economica erano in cima sia alle previsioni dei siti di settore come Skuola.net sia dei tweet degli utenti. Il nostro esperto, il docente Donato Ciampa dell’Università della Basilicata, conferma che alcune di essere erano abbastanza generiche nelle consegne, lasciando molta libertà di spaziare e quindi di sbagliare al candidato. Da sottolineare un inedito Montale, per la prima volta in prosa dopo due apparizioni in poesia.Confermate quindi le tracce ipotizzate da Skuola.net alle 9.15, di cui abbiamo avuto conferma dall’agenzia stampa Dire.Tipologia A - Analisi del testo – Montale, analisi del testo a partire dal brano in prosa "Ammazzare il tempo"Tipologia B - Ambito artistico letterario - Il labirintoTipologia B - Ambito scientifico – La responsabilità della scienza e della tecnologiaTipologia B - Ambito socio-economico – I giovani e la crisiTipologia B - Ambito storico-politico – Bene Individuale e bene comuneTipologia C - Tema di carattere storico - Lo sterminio degli ebreiTipologia D - Tema di attualità - Avevo 20 anni: sogni e sfide delle nuovi generazioniSu Skuola.net a breve verranno pubblicate le soluzioni delle tracce (http://www.skuola.net/news/scuola/prima-prova-maturita-2012-diretta.html)