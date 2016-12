foto Ap/Lapresse Correlati Miss Italia 2011 affronta lo scritto

Racconta il tuo esame 12:25 - "Montale", "I giovani e la crisi", prendendo spunto da Steve Jobs, una frase di Hannah Arendt sullo sterminio degli ebrei, le responsabilità della scienza: sono alcune delle tracce proposte per la prova di italiano all'esame di maturità 2012. Ma non solo, gli studenti potranno affrontare anche il tema d'attualità sugli stili di vita delle nuove generazioni o scrivere un saggio breve sul bene comune con riferimenti a Rousseau. prendendo spunto da, una frase di Hannah Arendt sullole: sono alcune delle tracce proposte per la prova di italiano all'esame di maturità 2012. Ma non solo, gli studenti potranno affrontare anche il tema d'attualità sugli stili di vita delle nuove generazioni o scrivere un saggio breve sulcon riferimenti a Rousseau.

Per quanto riguarda la traccia d'attualità sui giovani, prende spunto dalla frase di Paul Nizan, "Avevo vent'anni... Non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita", tratta dal libro "Aden Arabia". E' la frase cui si ispirò tra l'altro Fernando Di Leo per il film del 1978 "Avere vent'anni". Smentita dal ministero la notizia diramata in mattinata del tema sulla morte di Marco Simoncelli e Amy Winehouse.



Per il saggio breve invece è stato proposto l'argomento sul bene comune e individuale. Al candidato quindi sono stati forniti brani di Tommaso D'Aquino e di Jean-Jacques Russeau.



Quest'anno sono 497.310 gli studenti italiani che stamani, con la prima prova di italiano, hanno iniziato l'esame di maturità. Gli studenti che frequentano le quinte classi superiori sono 473.366, i privatisti 23.944, e saranno esaminati da 12.361 commissioni.



Dai dati resi noti dal Miur, la percentuale degli ammessi all'esame è del 94,4%, i non ammessi, di conseguenza il 5,6%. Quest'anno per la prima volta l'invio delle tracce delle prove scritte è avvenuto per via telematica e non attraverso i fascicoli cartacei. L'iniziativa, dal nome "Plico telematico", rientra nel progetto di semplificazione e modernizzazione della scuola promosso dal ministro Francesco Profumo.



Oltre che tramite il sito del ministero, stamani è stato diffuso dal Tg1 il secondo codice di accesso che serviva a "decriptare" le tracce per il primo scritto. Abbinandolo a quello già in loro possesso le commissioni d'esame hanno potuto "scaricare" i temi da proporre ai maturandi. La seconda prova scritta si svolgerà domani e cambierà a seconda del tipo d'indirizzo scolastico.



LE TRACCE DELLA PROVA SCRITTA

Tipologia A - Analisi del testo - Montale: "Ammazzare il tempo" è il titolo del brano

Tipologia B - Ambito artistico letterario - Tema: Il labirinto

Tipologia B - Ambito scientifico - Hans Jonas: "Principio di responsabilità, un etica e la civiltà tecnologica"

Tipologia B - Ambito socio-economico - La crisi e i giovani con brani di Steve Jobs

Tipologia B - Ambito storico-politico - Il bene comune e individuale con brani di D'Aquino, Rousseau, Einaudi e De Rita

Tipologia C - Tema di carattere storico - Hannah Arendt e sterminio degli ebrei

Tipologia D - Tema di attualità - Avevo 20 anni sogni e stili delle nuovi generazioni