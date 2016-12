foto Ap/Lapresse Correlati Tutte le tracce della prova scritta di italiano 07:21 - Quest'anno sono 497.310 (23.944 privatisti) i candidati che si si sono presentati alla maturità con una percentuale di ammessi del 94,4%. Per la prima volta niente buste da aprire: le tracce d'italiano sono state inviate dal ministero via e-mail, protette fino alle 8.30 da un doppio codice di accesso. Tecnologia militare. Una volta decriptate sono state immediatamente stampate e consegnate ai ragazzi. Erano state predisposte anche misure anti-hacker. - Quest'anno sono 497.310 (23.944 privatisti) i candidati che si si sono presentati alla maturità con una percentuale di ammessi del 94,4%. Per la prima volta niente buste da aprire: le tracce d'italiano sono state inviate dal ministero via e-mail, protette fino alle 8.30 da un doppio codice di accesso. Tecnologia militare. Una volta decriptate sono state immediatamente stampate e consegnate ai ragazzi. Erano state predisposte anche misure anti-hacker.

Da giorni la Polizia Postale stava monitorando il sito del ministero dell'Istruzione per evitare che gli hacker potessero entrare in possesso del codice prima che venisse reso pubblico. Un controllo "capillare e molto attento" sottolineano - che finora è stato efficace in quanto sul sito - la "porta" da aprire per tentare di accedere alle tracce - non si sono registrate nè anomalie nè tantomeno attacchi.



In ogni caso, se qualcosa fosse andato storto, ci sarebbero stati tutti i back up necessari: erano previsti "nuclei tecnici" di supporto opportunamente formati e una task force ministeriale dedicata. E la ''chiave-ministero'' è stata resa pubblica solo alle 8.30 di questa mattina.



Insomma, il risultato dell'esame dipenderà solo dalla capacità dei maturandi di avere, per dirla con le parole del ministro Profumo, ''la giusta adrenalina per dare il proprio meglio'' e per ''meritarsi'' il futuro.