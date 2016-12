Maturità: le 4 regole di Calabrese per alimentazione corretta agli scritti

foto Getty 16:37 - Seguire alcune regole alimentari durante lo svolgimento delle prove scritte della Maturità può aiutare gli studenti ad affrontare la tensione ed il picco di caldo previsto proprio per domani. In particolare, le temperature alte potrebbero deconcentrare i ragazzi e pregiudicare il buon andamento delle loro prove. Per questo il nutrizionista, Giorgio Calabrese, ha pensato ad una serie di norme dedicate esclusivamente ai maturandi. - Seguire alcune regole alimentari durante lo svolgimento delle prove scritte della Maturità può aiutare gli studenti ad affrontare la tensione ed il picco di caldo previsto proprio per domani. In particolare, le temperature alte potrebbero deconcentrare i ragazzi e pregiudicare il buon andamento delle loro prove. Per questo il nutrizionista, Giorgio Calabrese, ha pensato ad una serie di norme dedicate esclusivamente ai maturandi.

1. Restare idratati Per fronteggiare il picco di caldo previsto per domani bisogna rimanere idratati. Infatti, bere molto diventa fondamentale per mantenere il sangue liquido e farlo circolare bene. La regola Calabrese prevede di bere almeno un bicchiere d’acqua ogni ora o addirittura ogni mezz’ora se fa caldo: migliorare la fluidità delle membrane cellulari permetterà ai ragazzi di favorire la concentrazione sostenendo i centri della memoria. Inoltre, sono molto consigliati anche i succhi di frutta: sono freschi e forniscono zuccheri semplici e facilmente assimilabili.

2. Una colazione antistress Lo stress tipico degli esami di Maturità fa aumentare il cortisolo, l’ormone della rabbia e della tensione. Proprio per questo, è impensabile affrontare gli scritti senza prima aver assunto la giusta dose di carboidrati. Infatti, questi aiutano a produrre la serotonina, nemica del cortisolo, e a fornire le energie necessarie allo studio. Secondo il dott. Calabrese, il maturando deve fare una colazione a base di latte parzialmente scremato, fette biscottate e Nutella oppure cereali, spremuta d’arancia o succo di frutta.

3. Mangiare durante le prove Il caldo può chiudere facilmente lo stomaco, ma è importante che i maturandi mangino qualcosa per continuare a produrre energie durante lo svolgimento degli scritti. Un’altra regola Calabrese è proprio quella di mangiare almeno un frutto o uno snack, ai cereali o al latte, ogni due ore e mezza a partire dall’inizio delle prove. Sono assolutamente sconsigliati i panini: sporcano e si trasformano in energia per il corpo dopo circa quattro ore dalla loro assunzione.