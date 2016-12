Notte prima degli esami: segui il live di Tgcom24

foto LaPresse 18:57 - Come tradizione vuole, la notte prima degli esami è sempre un evento speciale. Un momento magico, frammisto di ansia e senso di liberazione. E’ uno di quei momenti della vita in cui non si sa come ci si sente, si ha solo la diffusa percezione che si sta per fare qualcosa di grande, qualcosa di importante. - Come tradizione vuole, la notte prima degli esami è sempre un evento speciale. Un momento magico, frammisto di ansia e senso di liberazione. E’ uno di quei momenti della vita in cui non si sa come ci si sente, si ha solo la diffusa percezione che si sta per fare qualcosa di grande, qualcosa di importante.

Sono state scritte canzoni, realizzati film, scritti libri. La notte prima degli esami è qualcosa che ha affascinato intere generazioni e continuerà a farlo nel tempo, con il suo cocktail di paure, ansie, indecisioni, speranze e sogni. Una notte breve, per molti insonne. Una notte che l’indomani darà spazio ad un traguardo atteso e desiderato da tempo, che a sua volta sarà un nuovo punto di partenza.

Da 12 anni il portale Skuola.net, sempre vicino alle esigenze degli studenti, ha deciso di esserci anche in questo momento magico. Anche quest’anno si rinnoverà quindi il consueto appuntamento con l’evento Notte Prima degli Esami, una lunga diretta tv in compagnia di tanti ospiti d’eccezione ed esperti, un modo sicuramente alternativo di aspettare la mattina dell’esame, mantenendosi informati su tutte le novità ed indiscrezioni del caso e potendo contare su un efficace antistress e sedativo dato dalla simpatia dei conduttori in studio.

La Notte Prima degli Esami sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 21 alle ore 24.00 del 19 giugno sul portale Skuola.net e sul sito di TgCom24.mediaset.it. Ma potranno seguirci anche gli spettatori del digitale terrestre, con una diretta dalle 21.30 alle 22.30, nonché varie finestre fino alla mezzanotte. Ma dopo le 24 i maturandi ansiosi potranno avere conforto, perché la maratona in diretta continuerà su Skuola.net (http://www.skuola.net/tv/) fino alle 8.00 del mattino.

In studio, oltre allo staff, i tutor e gli esperti del noto portale studentesco, saranno presenti molti ospiti d’eccezione, tra questi ricordiamo i Finley, i Power Francers (autori del tormentone “Pompo nelle casse” e di “Mamma”, colonna sonora del programma “Mammoni”), Sarah Maestri (protagonista del film “Notte Prima degli Esami”) e Valerio Scanu. Interverrà in diretta anche la blogger Elizaveta Masova, esperta di moda, per dare i migliori consigli su come vestirsi i giorni delle prove. Il Commissario Marco Valerio Cervellini della Polizia Postale interverrà per tutti gli aggiornamenti del caso e per i consigli sulle bufale e sugli errori che potrebbero ripercuotersi negativamente sulle prove. In studio sarà presente anche una psicologa che a disposizione degli studenti per i migliori consigli antistress.

Durante le oltre tre intense ore di diretta saranno mandati in onda anche i video con gli auguri fatti dai vip ai maturandi, i divertenti sketch realizzati dagli HMatt e, per concludere, il video di auguri del ministro Francesco Profumo. Dopo la mezzanotte la diretta continua fino alle 8.00 della mattina successiva, per dare spazio successivamente alla diretta prima prova e, nel pomeriggio del 20 giugno, alle correzioni e ai commenti in diretta.

Gli studenti potranno interagire con la redazione attraverso la chat e i “piccioni” del portale Skuola.net (si possono già lasciare fin da ora al seguente indirizzo http://www.skuola.net/tv/), potranno inoltre mettersi in contatto con gli esperti che interverranno su TgCom24 chiamando il numero 0221711330.