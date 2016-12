Maturità 2012: mangiar bene per studiare meglio

foto Dal Web 12:37 - IL CIBO: CARBURANTE PER LA MENTE

Il corpo umano è paragonabile ad una macchina: per funzionare ha bisogno di energia, la quale a sua volta deriva dal carburante, ovvero il cibo. Una alimentazione sana è alla base di un fisico sano e perfettamente performante, ed uno studente sotto esame può migliorare notevolmente le sue prestazioni semplicemente adottando uno stile di vita regolare, con un giusto apporto di vitamine e carboidrati e, soprattutto, di sali minerali ed acqua. Fondamentale è la prima colazione: deve fornire energia per tutta la mattinata e preparare l’organismo alla giornata. Inoltre mai eccedere con il caffè o con gli alcolici.

IL DECALOGO ALIMENTARE DELLO STUDENTE Secondo il prof. Giorgio Calabrese, specialista in scienze dell’alimentazione e docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore, le tappe che uno studente dovrebbe seguire per mantenere una alimentazione sana ed equilibrata sono riassumibili in un semplice decalogo: 1. Studia con lo snack: è giusto fare dei break a metà mattinata e durante il pomeriggio, perché mentre si studia il cervello consuma energia. 2. Non saltare mai la prima colazione: è fondamentale per assicurare una buona carica di energie per affrontare al meglio la giornata. 3. Non dimenticare la colazione dello studente: si può bere un bicchiere di latte mangiando insieme delle fette biscottate con marmellata, miele oppure con un po’ di nutella sempre abbinando della frutta o un succo di frutta o una spremuta. 4. Apri lo stomaco “chiuso”: per combattere l’inappetenza mattutina da stress, bere una spremuta di arancia o un succo di frutta per aprire il piloro. 5. Appaga il palato con il gelato: il gelato alla frutta, ricco di fruttosio, appaga il palato, disseta e fornisce l’energia che aiuta a studiare. 6. Mangia senza ingrassare: lo stress da esami porta a mangiare di più fuori dai pasti. Se si beve del latte con dei cereali, o si mangia qualcosa dal gusto buono, soffice, morbido senza conservanti particolari, questo appaga lo stomaco e il palato gestendo il senso di sazietà. 7. Non abusare del caffè: è un eccitante, berne troppo causa l’effetto opposto, ovvero la depressione. 8. Non dimenticare di mangiare all’esame: alle 10:30 e alle 12:00 non possono mancare prodotti da forno, snack ai cereali o al latte, energetici e facile da digerire. 9. Porta l’acqua all’esame: durante l’esame è importante bere per rendere le membrane cellulari più reattive. Accanto all’acqua meglio il thè del caffè, appaga il gusto e nutre subito il cervello. 10. Ricordati di muoverti: l’attività sportiva attiva la tiroide e brucia i grassi in eccesso, aiutando cuore e cervello a lavorare meglio.