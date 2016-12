Maturità: è possibile scoprire le tracce in anticipo?

foto LaPresse 12:06 - LE TRACCE DALL’AUSTRALIA

Negli anni passati il fenomeno delle finte tracce ha assunto una dimensione abbastanza rilevante, tant’è che tutti ricorderanno le famose tracce provenienti dalle scuole italiane in Australia. Una leggenda metropolitana che ha tenuto in scacco migliaia di studenti fino al momento dell’apertura dei plichi, il giorno dell’esame.

IL PARERE DEGLI ESPERTI Il Dott. Adriano Tedde, segretario dell'Ambasciata Italiana in Australia a Camberra, ha svelato in una intervista esclusiva rilasciata a Skuola.net tutti i segreti sulla famosa leggenda metropolitana. I creatori della bufala sostengono che lo svolgimento della prima prova della Maturità avvenga nella stessa giornata con le stesse tracce e modalità in tutte le scuole italiane del mondo. Sfruttando la differenza di fuso-orario si potrebbe quindi venire a conoscenza delle tracce con un congruo anticipo. La cosa è in realtà inverosimile: infatti, mentre da noi l’estate comincia a fare capolino, in Australia è pieno inverno ed è tutt’altro che periodo di esami. Il punto cardine della faccenda è però un altro, ancora più lampante: in Australia non ci sono scuole italiane.

TALPE E FUGHE DI NOTIZIE: LA BUFALA CORRE SUL WEB Negli anni si sono rincorse anche altre bufale più o meno famose, basate quasi tutte sullo stesso principio: la talpa. Ce n’è per tutti i gusti, si va da quella del preside del piccolo paese di provincia che apre in anticipo le buste contenenti le tracce, fino a quella della fuga di notizie da parte di un sedicente funzionario del Ministero. In entrambi i casi si tratta solo ed esclusivamente di una bufala bella e buona: le tracce negli anni passati venivano, infatti, consegnate alle scuole dalle forze dell’ordine la mattina stessa della prova. Inoltre, la commissione che prepara le tracce degli esami di stato è formata da pochissime persone fidate e accuratamente selezionate, che lavorano in un ambiente al riparo da occhiate indiscrete e, soprattutto, sotto strettissimo segreto professionale, la cui violazione è punibile penalmente.

L’OSSERVATORIO Anche quest’anno, come in quelli passati, crescono i rumors sulle tracce della prima prova d’esame e più di qualche blog o sito cerca di sfruttare la situazione per attirare traffico, generando confusione e disorientando gli studenti. Per questo il portale studentesco Skuola.net, in collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, ha avviato delle campagne di sensibilizzazione ed ha istituito un Osservatorio sulla Fuga di Notizie, per cercare di carpire ed analizzare tutte le possibili indiscrezioni sulle tracce.