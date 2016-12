Speciale Tgcom24: “Notte prima degli esami”

foto Ap/Lapresse

11:41

- I dubbi su quale traccia scegliere per il tema, l’incognita della seconda prova e il ripassone in vista del questionario. E poi la tesina per l’orale e il panico per le domande della commissione.è una tappa fondamentale per ogni studente, un appuntamento carico di tensione e aspettativa che rimane impresso, anche a distanza di tanti anni, nella memoria di chiunque ci sia passato.dedicherà unoil 19 giugno. L 'evento saraà trasmesso in streaming a partire dalle 21.00 alle 24.00 sul portalesul sito. e in diretta sul canale 51 del digitale terrestre. In onda verranno dati consigli su come smorzare la tensione delle ultime ore, il tototraccia e tante indicazioni su come affrontare il ripassone finale. Dalle 24 alle 8.00 ci sarà sempre una diretta su Skuola. Inoltre gli studenti potranno fare domande in diretta agli esperti che interverranno a Tgcom24 telefonando al numeroDurante la trasmissione saranno ospiti le band, una psicologa, un personal coach e il Commissario della Polizia Postale.