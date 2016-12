Maturità, al via la campagna “antibufale”

- Ogni anno in occasione degli esami di Maturità si rincorrono puntuali voci incontrollate sulle anticipazioni delle tracce, con tanto di diffusione su Internet di documenti che le riproducono fedelmente. Tranne che nel contenuto.

Questo numero è probabilmente destinato a crescere quest’anno, per via dell’effetto novità scatenato nell’immaginario collettivo dalla diffusione delle tracce di Maturità in modalità telematica.

Proprio per garantire una corretta informazione agli studenti nasce un progetto di comunicazione congiunto di Ministero della Pubblica Istruzione, Polizia Postale e delle Comunicazioni e Skuola.net. L’iniziativa, denominata “Maturità al sicuro”, vuole comunicare ai giovani attraverso il loro linguaggio e nei luoghi da loro maggiormente frequentati. Al posto dei canonici messaggi istituzionali veicolati nei classici canali di informazione, la campagna si baserà su un video virale che in maniera ironica spiegherà il “mistero” del plico telematico e della macchina organizzativa che risiede dietro le tracce di Maturità. Attraverso la viva voce dei protagonisti, cioè i direttori generali che sono responsabili di queste procedure, si sfateranno le leggende metropolitane che alimentano le bufale.

Il video realizzato da giovani video-maker, sarà diffuso sul web proprio nella giornata odierna a partire dal sito web Skuola.net e dal suo canale Youtube, e testimonia la volontà delle Istituzioni di avvicinarsi alle giovani generazioni, con la testimonianza diretta dello stesso Ministro dell’Istruzione Francesco Profumo. La campagna di sensibilizzazione si concluderà il 19 giugno, alle ore 21:00 quando un rappresentante della Polizia Postale e delle Comunicazioni sarà ospite della “Notte Prima degli Esami”, la tradizionale trasmissione in web-tv realizzata da Skuola.net per rispondere a tutti i quesiti dei maturandi in relazione alle informazioni che circolano sulla rete nelle ore immediatamente precedenti la prima prova d’esame.

“L’iniziativa - afferma Antonio Apruzzese, Direttore del Servizio Polizia postale e delle Comunicazioni - è finalizzata ad aiutare i ragazzi ad affrontare l’esame con maggiore serenità, confidando nei propri mezzi e nella preparazione che hanno ricevuto durante gli anni passati a scuola, senza cercare scorciatoie truffaldine che comporterebbero solo l’esclusione dalla prova d’esame.”

“Siamo decisamente soddisfatti di poter mettere a disposizione delle Istituzioni il nostro media e tutte le competenze che abbiamo maturato in questi anni in merito nella comunicazione con i giovani – dichiara Daniele Grassucci, Responsabile delle Relazioni Esterne Skuola.net – aderire e supportare progetti di questo tipo rappresenta una forte volontà di stare al passo con i tempi, anche perché gli strumenti della viralità della rete permettono di raggiungere migliaia di persone senza spendere nemmeno un euro di denaro pubblico”.

Il progetto è stato realizzato senza oneri a carico delle istituzioni coinvolte.