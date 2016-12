Maturità: solo il 40% passerà il compito ai compagni in difficoltà

foto Dal Web 20:04 - Chi non ricorda le famose dichiarazioni di Luca Cordero di Montezemolo: «Ero campione mondiale di copiatura. Credo di non avere avuto rivali per tecnica e sofisticatezza. Trovavo sempre il modo di mettermi accanto ad uno bravo e generoso che mi permetteva di copiare». Oggi anche per lui sarebbe stato difficile trovare un compagno pronto ad aiutarlo. E’ quanto emerge da una ricerca online svolta da Skuola.net nei primi giorni di Giugno sul tema “Copiare alla Maturità” e che ha coinvolto circa 700 maturandi. - Chi non ricorda le famose dichiarazioni di Luca Cordero di Montezemolo: «Ero campione mondiale di copiatura. Credo di non avere avuto rivali per tecnica e sofisticatezza. Trovavo sempre il modo di mettermi accanto ad uno bravo e generoso che mi permetteva di copiare». Oggi anche per lui sarebbe stato difficile trovare un compagno pronto ad aiutarlo. E’ quanto emerge da una ricerca online svolta da Skuola.net nei primi giorni di Giugno sul tema “Copiare alla Maturità” e che ha coinvolto circa 700 maturandi.

E’ DA “INFAMI” NON PASSARE SOLO PER Il 40% Se fino a qualche tempo fa non permettere ai compagni di copiare era considerato un comportamento negativo, ora la tendenza sembra essersi ribaltata. Il 28% dei maturandi ha affermato che non ha nessuna intenzione di passare il proprio compito durante gli scritti e circa altrettanti sono indecisi se farlo o meno. Durante l’anno scolastico, la percentuale di “infami” tra i soggetti intervistati cala drasticamente al 10%: il rischio corso viene considerato minimo e quindi i ragazzi più preparati non si fanno problemi a far copiare gli studenti in difficoltà. Alla Maturità le cose cambiano: La paura di essere scoperti ed esclusi dall’esame, mista alla tensione legata al momento, sono i fattori che influenzano la drastica decisione dei maturandi.

UN POPOLO DI COPIONI (ALMENO NELLE INTENZIONI) Quasi il 90% degli intervistati ha dichiarato che sta pensando a come copiare durante l’esame. Molti di questi, circa uno su tre, si aspettano proprio di ricevere un aiuto da parte dei compagni il giorno degli scritti sono numerosi. Quasi la metà degli intervistati, invece, ricorrerà ai vecchi metodi: bigliettini miniaturizzati, annotazioni sul dizionario, temari, supporto da casa e via dicendo. La tecnologia infatti non ha ancora sostituito del tutto i classici stratagemmi.

CELLULARE SI O NO Come ogni anno, si riaccende il dibattito sull’uso dei telefonini da parte degli studenti. Come prassi le commissioni richiedono agli studenti di consegnarli all’ingresso della prova, ma nella pratica alcuni conservano con sé lo smartphone per connettersi ad internet. Infatti il 12% degli studenti intervistati ha dichiarato che utilizzerà sicuramente il cellulare per connettersi alla Rete e cercare lì un aiuto, mentre il 9% spera di potersi mettere in comunicazione telefonica con un parente, con un amico, con i prof delle ripetizioni.