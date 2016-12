Maturità: Pronti, via!

foto LaPresse 19:23 - Date – Gli esami di maturità sono imminenti. Si parte mercoledì 20 giugno con la prima prova di italiano seguita, giovedì 21, dalla seconda prova sulla materia di indirizzo. Solo pochi giorni di tregua, perché lunedì 25 i maturandi torneranno a scuola per la terza prova scritta, quella a carattere multidisciplinare detta anche “quizzone”. Gli esami di maturità sono imminenti. Si parte mercoledì 20 giugno con la prima prova di italiano seguita, giovedì 21, dalla seconda prova sulla materia di indirizzo. Solo pochi giorni di tregua, perché lunedì 25 i maturandi torneranno a scuola per la terza prova scritta, quella a carattere multidisciplinare detta anche “quizzone”.

Materie seconda prova Tra le materie oggetto della seconda prova scritta, c’è greco al liceo classico, matematica allo scientifico, lingua straniera al linguistico e pedagogia al pedagogico. Economia aziendale, invece, per l’Istituto tecnico commerciale e topografia per il tecnico per geometri.

Commissari interni ed esterni La commissione d’esame è composta da 6 membri, metà interni e metà esterni, le cui materie di competenza sono stabilite dal Ministero. Quest’anno italiano è affidato ad un commissario esterno, ma in compenso tutte le materie oggetto della seconda prova sono affidate a docenti interni rendendo presumibilmente più facile il compito. Infatti, la traccia della seconda prova è preparata dagli esperti del Ministero dell’Istruzione e non sempre questa si adatta bene al programma effettivamente svolto durante l’anno. Un membro interno, durante la correzione del test, potrebbe tener conto di eventuali argomenti non approfonditi dagli studenti senza penalizzarli eccessivamente.