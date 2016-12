Maturità: diffidate dalle leggende metropolitane!

foto LaPresse 18:27 - Nelle ore precedenti la prova scritta di italiano, puntualmente si diffondono in rete notizie incontrollate in merito a possibili indiscrezioni sulla traccia che verrà proposta l’indomani. Addirittura in alcuni casi circolano dei falsi realizzati ad arte con tanto di intestazione ministeriale. Peccato che il giorno dopo si scoprano essere delle vere e proprie bufale. Ma quali sono le leggende metropolitane che danno fondamento a queste voci? - Nelle ore precedenti la prova scritta di italiano, puntualmente si diffondono in rete notizie incontrollate in merito a possibili indiscrezioni sulla traccia che verrà proposta l’indomani. Addirittura in alcuni casi circolano dei falsi realizzati ad arte con tanto di intestazione ministeriale. Peccato che il giorno dopo si scoprano essere delle vere e proprie bufale. Ma quali sono le leggende metropolitane che danno fondamento a queste voci?

DALL’AUSTRALIA CON FURORE Il grande classico è l’Australia: grazie alla differenza di fuso orario, sarebbe possibile contattare i maturandi delle scuole italiane di Canberra proprio al termine della loro prova, nel cuore della notte precedente l’esame. Peccato che in Australia non esistono scuole italiane e adesso l’anno scolastico è appena a metà, essendo inverno. Tuttavia come ha dichiarato a Skuola.net Adriano Tedde, il segretario dell’ambasciata italiana a Canberra, sono molti gli studenti che chiamano l’ambasciata nel cuore della notte italiana per chiedere informazioni.

CONOSCENZE AL MINISTERO C’è poi un altro evergreen delle leggende metropolitane: chi rivela le indiscrezioni, dichiara di avere un parente al Ministero. In realtà la cerchia di quelli che lavorano alle tracce di Maturità è molto ristretta ed è votata alla riservatezza. Si pensi che quattro anni fa, l’allora Ministro Fioroni non ha scelto le tracce perché suo figlio era impegnato con la Maturità.

SITI CIALTRONI Ci sono siti che dichiarano di possedere le tracce degli scritti con largo anticipo. Niente di più falso. Infatti, nelle ore che precedono gli esami, la Polizia postale effettua continui monitoraggi sul web per controllare la situazione. Consapevoli di questo, i cialtroni del web si auto-censurano per qualche ora, per poi tornare on line affermando di essere stati oscurati perché in possesso delle tracce che poi si sono dimostrate false.