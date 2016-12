Maturità, il colloquio orale è la prova più difficile

foto LaPresse 18:29 - Quali sono le prove d’esame più temute dai maturandi? Secondo un sondaggio proposto da Skuola.net l’ostacolo più difficile in assoluto sarà affrontare la commissione nell’ultima prova, quella orale. - Quali sono le prove d’esame più temute dai maturandi? Secondo un sondaggio proposto da Skuola.net l’ostacolo più difficile in assoluto sarà affrontare la commissione nell’ultima prova, quella orale.

COLLOQUIO ORALE La prova orale è ritenuta infatti la più difficile da oltre il 54% degli intervistati. Gli studenti si troveranno ad affrontare una commissione di professori (da quattro a sei membri, di cui la metà esterni). I docenti possono effettuare domande sul tutto il programma dell’ultimo anno, sempre tuttavia rimanendo nelle materie di loro competenza. Questo genera un terrore diffuso a cui si sommano le difficoltà di realizzazione della tesina o del percorso multidisciplinare, la cui esposizione apre il colloquio: per la prima volta in anni di scuola gli studenti saranno chiamati a trattare in un unico discorso materie differenti.

ITALIANO NO PROBLEM Nessuna preoccupazione per la prova scritta di italiano. Il 4% appena dei maturandi teme il blocco dello scrittore e questo è dovuto soprattutto al saggio breve, che è la tipologia di traccia più scelta tra quelle proposte. Sono ormai un ricordo i temi di italiano che chiedevano confronti letterari improbi al candidato: nel saggio breve insieme alla traccia, vengono forniti dei documenti che servono come guida e fonte di ispirazione. Non è pertanto necessario avere una competenza così specifica sull’argomento, basta aver acquisito le regole di svolgimento di questa tipologia di prova.

SECONDA E TERZA PROVA Nonostante quest’anno le materie oggetto della seconda prova siano state affidate a commissari interni, il secondo scritto fa più paura anche rispetto al cosiddetto “quizzone”, ovvero la terza prova comprendente quesiti su ben quattro o cinque materie. A preoccupare un maturando su quattro probabilmente è il fatto che, come è già successo negli anni passati, la traccia ministeriale della seconda prova di maturità possa non corrispondere al programma effettivamente svolto dagli studenti durante l’anno. Infine quasi uno studente su cinque confessa il suo timore per la terza prova multidisciplinare considerandola come la più difficile.