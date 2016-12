Maturità 2012, domande e risposte

15:41 - Ci sono tantissimi dubbi che ruotano intorno all’esame di Maturità. Ecco quali sono le domande più frequenti dei maturandi:

Come si formano le commissioni esterne? Le commissioni sono costituite da sei elementi, tranne per alcuni indirizzi, che ne prevedono quattro. Metà sono docenti della classe, i restanti sono docenti esterni. Per questi ultimi il Ministero ad assegnare l’incarico e stabilire la materia di competenza, mentre spetta ai consigli di classe scegliere i professori che comporranno la commissione interna, tenendo conto che quest'anno il commissario della seconda prova è interno per disposizioni Ministeriali.

In quali discipline possono interrogare i commissari? I membri delle commissioni, interni ed esterni, interrogano in tutte le discipline per le quali hanno titolo di insegnamento (abilitazione).

Il docente di religione può essere nominato quale componente della commissione? No, in quanto l’insegnamento di religione cattolica non costituisce materia d'esame.

Come si viene ammessi all'esame? Per essere ammessi alla Maturità, gli studenti dovranno ottenere almeno il 6 in ogni materia, condotta compresa.

I candidati esterni devono sostenere un "esame preliminare"? Devono sostenere l'esame preliminare i candidati esterni che non sono stati promossi all'ultima classe. Per loro questo esame verterà, sia sulle materie degli anni per i quali non sono in possesso della promozione, sia su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Per tutti i candidati esterni che, pur essendo stati promossi all’ultimo anno, non l’abbiano frequentato; siano stati bocciati in precedenza alla Maturità o, pur essendo stati ammessi, non l’abbiano sostenuta, l’esame preliminare riguarderà solamente le materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno.