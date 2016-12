Terza prova scritta della Maturità 2012

15:37 - La terza prova degli scritti dell’esame di Maturità ha lo scopo di verificare il grado di conoscenze acquisite dagli studenti nelle varie materie svolte durante l’ultimo anno di studi superiori. Ha carattere multidisciplinare e tiene conto dell’autonomia didattica di ciascuna scuola. Proprio per questo motivo non è il Ministero dell’Istruzione ad elaborarla. - La terza prova degli scritti dell’esame di Maturità ha lo scopo di verificare il grado di conoscenze acquisite dagli studenti nelle varie materie svolte durante l’ultimo anno di studi superiori. Ha carattere multidisciplinare e tiene conto dell’autonomia didattica di ciascuna scuola. Proprio per questo motivo non è il Ministero dell’Istruzione ad elaborarla.

IL RUOLO DELLA COMMISSIONE La terza prova è elaborata dalla commissione esaminatrice che non può far parola del suo contenuto ai candidati. La stessa commissione decide anche quali materie inserire, le modalità di svolgimento e la durata della prova, in base alla sua complessità.

LE MATERIE La terza prova è composta da cinque materie che i candidati non potranno sapere se non al momento del suo svolgimento. In realtà, gli studenti possono provare a capire quali saranno tenendo conto del fatto che possono essere inserite all’interno della prova solo quelle per le quali i professori che compongono la commissione sono abilitati ad insegnare. Quindi, una volta che i maturandi sono venuti a conoscenza della composizione della commissione, possono concentrare la loro attenzione solo su quelle materie. Inoltre, è bene tenere a mente che, di norma, la terza prova è strutturata in maniera da consentire anche l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera.