Guida alla tesina di maturità: la stesura

Ecco i consigli d'oro per scrivere una tesina cartacea:

CURARE LO STILE E L’IMPAGINAZIONE

Giunti finalmente al momento della stesura vera e propria del testo, ricordarsi di utilizzare frasi semplici e periodi non troppo lunghi. Curare la punteggiatura e inserire le citazioni tra virgolette. Sigle e acronimi la prima volta vanno scritti per esteso per far capire a cosa si riferiscono. Rileggere attentamente l’elaborato per evitare gli errori ortografici. Non usare un font troppo particolare, ma puntare, piuttosto, su un tipo di carattere che sia facilmente leggibile e scrivere preferibilmente in nero su sfondo bianco. Dividere il testo in paragrafi in modo da agevolare la lettura ed evidenziare con grassetti le parole chiave e i concetti più importanti. Inserire immagini o grafici per catturare l’attenzione.



FARE INDICE, PREMESSA E CONCLUSIONE Inserire sempre un indice che elenchi gli argomenti trattati nei vari capitoli di cui si compone la tesina. La premessa serve per introdurre l’argomento trattato e spiegare le motivazioni che hanno portato alla scelta di tale tematica. Nella conclusione, invece, dovrà essere spiegato il senso del lavoro svolto e perché sono stati scelti determinati collegamenti. Se la tesina è di carattere scientifico, la conclusione deve contenere la dimostrazione della tesi iniziale o i risultati dell’esperimento condotto.

FARE BIBLIOGRAFIA Deve contenere i riferimenti a tutte le fonti utilizzate per scrivere la tesina: libri, articoli di giornale, periodici, siti internet, riferimenti normativi, atti di convegni o conferenze.

Ecco invece gli accorgimenti per presentazioni multimediali che catturano l’attenzione:

SFONDO E PUNTI ELENCO Usare lo stesso sfondo per tutte le slide e prediligere i punti elenco. Evitare di scrivere testi molto lunghi all’interno delle slide, un elaborato più approfondito può essere consegnato a corredo della presentazione.

COLORI Abbinare colori che siano piacevoli da vedere evitando, ad esempio, di scrivere con un colore scuro su uno sfondo blu: chi segue la presentazione troverebbe troppo faticoso leggere le slide e si distrarrebbe facilmente.

CATTURATE L’ATTENZIONE Le prime slide devono attirare l’attenzione di chi ascolta, quindi renderle accattivanti giocando sul titolo e su immagini ad effetto.

ANIMAZIONI ED EFFETTI SONORI Possono essere utilizzati questi strumenti per dare risalto ai contenuti, ma senza abusarne: un uso eccessivo potrebbe disturbare e risultare poco serio.