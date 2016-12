Guida alla scelta della tesina e del percorso

15:18 - Ecco i cinque passi per progettare una tesina o un percorso multidisciplinare:

SCEGLIERE UN ARGOMENTO ORIGINALE

Prima di iniziare la tesina, prendere accordi con il professore coordinatore di classe per avere l’approvazione sull’argomento principale. Consultare sul web tesine svolte da altri studenti può essere utili a comprendere l’originalità dell’argomento.

SCEGLIERE I COLLEGAMENTI Un argomento valido per la tesina deve permettere di collegare almeno le materie rappresentate dai commissari d’esame. Collegare vuol dire riuscire a trattare più tematiche di diverse materie nello stesso discorso, quindi essi devono rispondere a criteri di logica (causa-effetto, analogia di significato, contemporaneità, ecc.). Confrontarsi con gli altri compagni, poi, è utile per evitare orali fotocopia che stancano le commissioni.

RICERCARE IL MATERIALE Le ricerche possono essere fatte nelle biblioteche o sfruttando le informazioni trovate in internet, ma in questo caso verificare che la fonte sia attendibile. Per le ricerche si può partire proprio dalla bibliografia presente nei testi scolastici per individuare altri testi o riviste che possono essere correlate all’argomento scelto per la tesina e poi farsi dare suggerimenti da professori o dal bibliotecario. Per i siti internet prediligere quelli istituzionali o di associazioni di settore.

LEGGERE I DOCUMENTI Leggere attentamente tutto il materiale raccolto e distinguere le informazioni da inserire e quelle da scartare. Appuntare ciò di cui si ha bisogno e che ancora deve essere cercato. Può essere utile fare sin da subito degli schemi che sintetizzino le informazioni raccolte.