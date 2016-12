Metodo di studio consigliato per la Maturità

18:20 - Per essere pronti ad affrontare le prove scritte e l’orale bisogna stilare un programma di studio giornaliero che contempli un buon numero di ore di studio, ma anche momenti di svago e riposo. Questo metodo aiuterà fin da subito a comprendere cosa sarà possibile studiare nel tempo disponibile e scegliere quindi in base alle priorità.

PRIMA DELLE PROVE SCRITTE Le prove scritte sono molto ravvicinate. E’ consigliabile puntare fin da subito sulla preparazione della seconda e terza prova, che contempla quesiti di ben cinque materie. Infatti le tracce più gettonate per la prima prova come il saggio breve o l’articolo di giornale, sono comprensive di documenti informativi da utilizzare nello svolgimento. Discorso diverso se si è deciso di puntare sull’analisi del testo o se la commissione richiede di consegnare la tesina il giorno della primo scritto: in questi casi sarà necessario considerare del tempo per il ripasso della letteratura o la stesura della tesina.

DOPO LA SECONDA PROVA Dopo la seconda prova, concedersi almeno una mezza giornata di riposo per poi riprendere lo studio facendo un ripasso veloce delle materie che potrebbero essere oggetto della terza prova. Quest’anno ci saranno tre giorni pieni a disposizione.

IN PREPARAZIONE ALL'ORALE I giorni che precedono il colloquio servono per ripassare le materie di competenza dei professori che compongono la Commissione, perché sono autorizzati ad interrogare solo sulle materie per cui sono abilitati e sul programma svolto dalla classe nell’ultimo anno. Preparare con cura, inoltre, il discorso con il quale presentare la tesina o il percorso: la presentazione, di circa venti minuti, dovrebbe toccare tutti i punti principali dell’elaborato.