Guida alla seconda prova

Lista completa commissari e materie indirizzi sperimentali (Bolzano) 14:55 - La seconda prova scritta verte su una materia caratterizzante il proprio corso di studi e può essere articolata in più proposte tra cui si può scegliere. Se la lingua straniera è oggetto della seconda prova, lo studente può scegliere la lingua in cui svolgere la traccia ma deve comunicarlo alla commissione prima che vengano lette le tracce. - La seconda prova scritta verte su una materia caratterizzante il proprio corso di studi e può essere articolata in più proposte tra cui si può scegliere. Se la lingua straniera è oggetto della seconda prova, lo studente può scegliere la lingua in cui svolgere la traccia ma deve comunicarlo alla commissione prima che vengano lette le tracce.

COSA SI PUO' PORTARE Durante le prove ovviamente non è possibile copiare, ma si può contare su alcuni ausili: • i dizionari monolingue e bilingue per le prove di lingua straniera; • il vocabolario di italiano per il compito di pedagogia; •il vocabolario di greco per la versione del liceo classico; •la calcolatrice non programmabile per la prova allo scientifico; • Codice civile, manuali tecnici e attrezzature per il disegno per le seconde prove degli istituti tecnici e professionali.

CONSIGLI PER L'USO Prima di svolgere la traccia, leggerla con attenzione individuando i temi da trattare o le formule da applicare. Solo dopo ciò, iniziare a rispondere ai quesiti, considerando che il tempo a disposizione è piuttosto generoso. Generalmente sono sei le ore concesse per lo svolgimento della prova e, in alcuni casi, anche di più: per la prova di tipografia le ore sono addirittura sette, mentre nei licei artistici e negli istituti d’arte la materia a carattere progettuale e laboratoriale si può svolgere in tre giorni.

ALIMENTAZIONE Per riuscire a mantenere la concentrazione è possibile consumare qualcosa durante le prove. Quindi il consiglio è quello di portare con sé dell’acqua o, meglio, succhi di frutta e integratori per ristorarsi e anche qualche frutto o merenda leggera per fare il pieno di energia e continuare a svolgere il compito senza incorrere nel classico “calo di zuccheri”.