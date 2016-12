Guida alla prima prova

foto LaPresse 18:22 - Per la prima prova scritta di italiano si può scegliere fra varie tipologie di tracce proposte:

ANALISI DEL TESTO – La traccia contiene il testo integrale o un brano di un’opera, in prosa o in poesia. Di esso si chiede di fare un riassunto, analizzare alcuni passi specifici e darne un’interpretazione complessiva con collegamenti all’autore o al contesto storico-letterario.

SAGGIO BREVE Nella traccia d’esame sono proposti dei documenti attinenti agli argomenti proposti per ciascun ambito: artistico-letterario, socio-economico, storico-politico, tecnico-scientifico. Oltre alla scelta dell’ambito, lo studente deve decidere se svolgere l’elaborato nella forma di saggio breve o articolo di giornale. Nel primo caso dovrà argomentare una tesi con riferimento ai documenti forniti e alle conoscenze personali, potrà inoltre esprimere un suo punto di vista e le sue considerazioni personali sull’argomento.

ARTICOLO DI GIORNALE Invece, nell’articolo di giornale, gli stessi documenti devono essere elaborati in stile giornalistico, raccontando quindi la notizia attraverso un punto di vista il più possibile obiettivo e, soprattutto, dando già dalle prime battute una chiara esposizione del fatto. Un valido approccio per la stesura di un buon articolo di giornale può essere quello di esporre il fatto nelle prime righe rispondendo alle famose 5W (Chi? Cosa? Quando? Dove? Perché?) alla quale si può fare seguire la “sesta W” (come?). In seguito si approfondisce la notizia partendo dal generale fino ad arrivare al dettaglio o al particolare.

DA NON DIMENTICARE Per saggi e articoli, l’elaborato in genere non deve superare la lunghezza di 4 colonne di foglio protocollo, deve essere titolato, eventualmente corredato di sottotitolo e occhiello, e deve essere indicato il pubblico di riferimento: es. giornalino scolastico, rivista specializzata, quotidiano, ecc.

TEMA DI ARGOMENTO STORICO E ORDINE GENERALE Elaborato tradizionale in cui il candidato, libero da vincoli su stile e lunghezza dell’elaborato, argomenta un dato avvenimento storico o un tema di attualità che tratta un fenomeno di rilevanza sociale.

CONSIGLI PER LO SVOLGIMENTO Per svolgere correttamente la prova, innanzitutto non bisogna essere affrettati nella scelta del tema. Consigliamo di leggere attentamente le tracce più di una volta e optare per quella su cui ci si sente più preparati o che stimola maggiormente il proprio interesse. Se si sceglie l'analisi del testo, prima si procede a un'attenta lettura del brano e, successivamente, si analizzano le domande iniziando poi a rispondere da ciò che si conosce meglio. Se si scelgono le altre tipologie il trucchetto per non andare fuori tema è quello di rileggere la traccia sottolineando le parole chiave e cercando di capire quali sono le richieste specifiche.