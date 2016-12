Arriva #succedeaskuola, il primo diario in crowdsourcing

Il prossimo anno scolastico un nuovo compagno di banco arriverà nelle aule degli studenti. È #succedeaskuola, il diario di Skuola.net approved by Smemo, il primo in "crowdsourcing" pensato, realizzato e prodotto da e per gli studenti. 50mila ragazzi hanno contribuito a creare questo diario con idee geniali: dalla pagina salva bocciatura a quella per tenere sotto controllo la media voto, dai giochi da tavolo per non annoiarsi mai durante le ore di buco ai foglietti schematici per il ripasso. In più curiosità, consigli, interviste e spazi riservati alla creatività.

IL DIARIO SALVA STUDENTE – Come può un diario diventare il supereroe di migliaia di ragazzi? Per esempio, permettendo loro di uscire da scuola ogni giorno sani e salvi. Grazie a lui si può evitare il debito controllando la media scolastica nella pagina dei voti e tenere il conto delle assenze nella pagina salva bocciatura. E non solo. Come un vero compagno di banco, anche il diario #succedeaskuola non abbandona i ragazzi nei momenti di difficoltà: se un giorno qualcuno dovesse ritrovarsi a non aver studiato per il compito, gli basterà andare alle ultime pagine per trovare tanti foglietti schematici per ripassare velocemente le principali materie.

IL DIARIOSOCIAL – L'hashtag #succedeaskuola serve per raccontare sui social cosa sta accadendo nelle classi italiane: dalle battute divertenti agli episodi epici, fino agli strafalcioni detti dagli insegnanti oppure agli immancabili selfie quando la noia prende il sopravvento. Ma non tutti amano i social. Ecco perché il diario ha comunque uno spazio bianco a forma di nuvola per poter prendere nota del momento da ricordare della giornata.

IL DIARIO CHE RIEMPIE – Le ore di buco per esempio, quelle in cui il professore è assente e gli studenti vengono lasciati soli per un'oretta, magari sotto il controllo vigile del bidello. Se la noia in questi momenti la fa da padrona, basta sfogliare il diario. Ogni pagina ha un tip, un breve contenuto che cambia argomento in base ai giorni, spaziando dai consigli per l'orientamento post diploma alle curiosità dal mondo e dalle serie tv, fino ad arrivare alle immancabili citazioni. Per non parlare degli editoriali che aiuteranno a orientarsi nel labirinto della scuola o delle storie di successo di altri ragazzi. E se proprio non si ama leggere, il tempo può essere passato con i puzzle e i cruciverba. Oppure divertendosi ad affondare il proprio compagno in una battaglia navale o, perchè no, provare tutti i giochi da tavolo inseriti all'interno del diario.

DIARIO, UNO STILE DI VITA - O meglio, che pensa anche allo stile di vita. Perchè l'esistenza non termina una volta usciti da scuola ed è bene ricordarlo con il countdown alle prossime vacanze o ai giorni festivi. E ad organizzarli grazie alla pagina per l'orario delle attività extra scolastiche e alle to do list presenti all'inizio di ogni mese. E proprio per curare il lifestyle degli studenti, Skuola.net ha pensato di inserire dei coupon che daranno diritto a sconti dedicati.