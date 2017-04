Arriva il patentino per l'uso dello smartphone

Come funziona



Il primo ciclo prevede quattro incontri e un esame finale da superare. Entro giugno saranno coinvolti oltre sette istituti e un centinaio di ragazzi. Due i livelli previsti: uno base per gli studenti delle medie e uno avanzato per quelli delle superiori. Ogni sessione può coinvolgere al massimo 25 ragazzi con laboratori e moduli distribuiti in momenti formativi, affiancati da psicologi, avvocati, pedagogisti e tecnici informatici. Un paio di ore, infine, sono dedicate all'incontro con i genitori.



La lettera dei genitori



Ma quello di Verona non è il solo caso del genere. Un’altra iniziativa simile proviene da Treviso, dove diverse associazioni di genitori di alunni della provincia si sono scagliate contro l'uso degli smartphone: "Se cominciassimo cercando di evitare che ai bambini delle scuole elementari, in occasione di compleanni, promozioni di fine anno o della Prima Comunione fosse già regalato il loro primo smartphone?". Così alcuni genitori, attraverso un documento diffuso su internet, hanno voluto criticare l’uso ‘precoce’ dei dispositivi mobili, in particolare per lo scambio indiscriminato di informazioni ed immagini. I comitati, inoltre, auspicano "un ritorno del buon senso, meglio se con un accordo ampio fra tutti i soggetti educatori, genitori in primis, ma anche insegnanti, catechisti e istituzioni. Stabiliamo noi tutti assieme il momento in cui fornire il telefono ai figli e confrontiamoci per riflettere magari dandoci un decalogo comune su come accompagnare le nuove generazioni nello sconfinato mondo del digitale che noi stessi, forse, per primi e non senza colpa - concludono - conosciamo troppo poco".