Arezzo, a scuola si celebrano i "funerali" alle sigarette: con tanto di processione

Il Liceo Artistico di Arezzo dice no al fumo. Fin qui nulla di strano, da tempo ormai le sigarette sono vietate a scuola. La particolarità, così come confermato dalla stessa scuola del capoluogo toscano, è che ci sarà una cerimonia speciale per celebrare l’evento: il 20 maggio, infatti, tutti gli studenti sono stati invitati a deporre il proprio pacchetto in un cestino posizionato all'ingresso della scuola. A riportare la curiosa notizia è il sito Skuola.net .

I "funerali" delle sigarette

“È una mossa che abbiamo discusso, analizzato e fatto insieme", afferma il preside Luciano Tagliaferri intervistato da ‘La Nazione’. "Il divieto sarà assoluto: non solo dentro, dove naturalmente era già operativo, ma anche fuori, nel cortile, nel porticato". Chi sarà sorpreso con la sigaretta accesa tra le dita sarà sottoposto a sanzioni disciplinari. "Stiamo cercando di agire non solo a caccia del rendimento scolastico ma anche di un obiettivo più ampio, tra cittadinanza e corretti stili di vita", aggiunge il dirigente scolastico. Un divieto che, inoltre, non riguarda solo gli studenti ma anche i docenti.



Non si può fumare a scuola

No alle sigarette, nemmeno quelle elettroniche. Il Ministero dell'Istruzione e della Salute sono chiari in tal senso. La legge entrata in vigore nel 2013 - in materia di tutela della salute - stabilisce che il divieto di fumo nelle scuole (già previsto nei locali chiusi), sia esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari (cancelli e cortili, pertanto, sono inclusi). Chiunque venga sorpreso a violare il divieto di fumo è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite direttamente dalle scuole.



Divieto aggirato

Secondo una recente indagine di Skuola.net, però, non sempre il divieto viene rispettato. Quasi 4 su 5 degli studenti intervistati dal portale (2100 ragazzi dagli 11 ai 19 anni) hanno ammesso che è abitudine degli alunni del proprio istituto fumare nel cortile o nel giardino, di nascosto (40%) o alla luce del sole (38%). Ma non è raro trovare chi fuma anche all'interno della scuola. Il nascondiglio preferito? Un grande classico: il bagno. Nel complesso è stato il 61% a indicarlo come il luogo preferito dai ragazzi per fumare senza farsi vedere.