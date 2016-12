Anno bisestile: un giorno di scuola in più?

UN GIORNO IN PIU' DI SCUOLA? - In gran parte delle regioni italiane, come ad esempio l'Emilia Romagna, è stato approvato un calendario scolastico regionale che prevede date fisse ogni anno per l'inizio e la fine della scuola. E' naturale che, se le date rimangono le stesse per ogni anno scolastico, l'anno bisestile comporti un giorno in più nel calcolo finale. Tuttavia ogni scuola può stabilire, entro il margine dei 200 giorni per la validità dell'anno scolastico, se chiudere qualche giorno in più per ponti o condizioni particolari.



I PONTI - Il 29 febbraio avrà anche allungato di un giorno il calendario scolastico di diverse regioni. Ma il 2015/2016 è un anno che presenta più di un'occasione di ponte e, probabilmente, non poche scuole avranno regalato qualche giorno di vacanza ai propri studenti. Ad esempio, l'8 dicembre 2015, di martedì ha creato le condizioni per un ponte di ben 3 giorni, sempre che il dirigente scolastico abbia voluto lasciare il lunedì libero. Un altro ponte molto lungo deve ancora arrivare, ed è quello del 2 giugno 2016: un giovedì che, se legato col venerdì e il sabato, dà ben 4 giorni consecutivi di vacanza. Senza contare che, per emergenze come il maltempo, alcune scuole sono rimaste chiuse ulteriori giorni durante la stagione fredda.



L'AUTONOMIA DELLA SCUOLA - Questo perché le scuole hanno la facoltà di "muoversi" all'interno del calendario scolastico regionale con qualche libertà. Di media, i calendari scolastici regionali prevedono infatti qualche giorno di margine ai 200 di lezione minimi per la validità dell'anno. Le scuole, a quel punto, possono stabilire se chiudere un giorno in più o in meno concedendo pause o decidendo, per emergenze di vario tipo, di interrompere le lezioni, pur rimanendo entro il limite. In conclusione, quindi, si può dire che sì, l'anno di scuola 2015/2016, a causa del 29 febbraio, potrebbe durare un giorno in più. Ma gli effettivi giorni di frequenza possono cambiare di scuola in scuola.