Amate gli animali? Specializzatevi in PetTherapy

15:49 - Amate gli animali? Nasce in Italia il primo master universitario che tratta della pettherapy. Si tratta di un corso interdisciplinare che coinvolge i dipartimenti di Medicina, Scienze della Formazione, Storia e Filosofia dell' Università di Genova: Medicina, Scienze della Formazione e Storia e Filosofia. Il masternasce in collaborazione con l’istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie-Centro di Referenza Nazionale per la PetTherapy. Lo riporta Skuola.net.

IL PRIMO MASTER IN PET THERAPY - Solo per veri pet-lovers già dal prossimo anno accademico sarà attivo il corso per diventare “Esperto in Terapia, attività ed educazione assistita da animali”. Sembrerà probabilmente un titolo alquanto particolare, ma di certo non è il primo corso in Italia a lasciare di stucco per la sua originalità: ad esempio, all'Università RomaTre è stata attivata la laurea in Scienze e cultura enogastronomiche in perfetto stile Masterchef, e tra i master particolari impossibile dimenticare quello in Yoga della Ca'Foscari.

I BENEFICI DELLA PET THERAPY - Il master sulla PetTherapy sarà innovativo, ma non per questo del tutto inutile. Sembra infatti, come riporta Il Secolo XIX, che il Ministero della salute voglia introdurre le terapie assistite con animali nei Lea, vale a dire i Livelli Essenziali di Assistenza, cioè i servizi e le prestazioni che Servizio Sanitario italiano garantisce a tutti. Così anche le persone con problemi fisici e psichici che possono avere benefici scientificamente provati dal contatto con gli animali potranno usufruire del servizio e della professionalità dei nuovi diplomati in PetTherapy. Gli amici a quattro zampe infatti possono offrire nuovi stimoli a bambini o persone con patologie senili o malate di depressione.