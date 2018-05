Alternanza scuola lavoro, come segnalare quando ci sono problemi?

Alternanza scuola lavoro, la piattaforma del Miur

Come spiega un articolo di Skuola.net, dallo scorso dicembre è online il nuovo portale sull'Alternanza dedicato agli studenti; ma anche alle scuole, alle strutture ospitanti e alle famiglie. Sulla piattaforma, oltre ad altri strumenti utili per lo svolgimento delle attività di scuola lavoro, è in funzione il cosiddetto Bottone Rosso, a disposizione degli studenti per segnalare eventuali casi di criticità che impediscono la corretta esecuzione e fruizione dei percorsi di Alternanza. Attraverso il Bottone Rosso, si attivano infatti gli Uffici Scolastici Regionali e il Ministero centrale a supporto delle scuole.



Bottone rosso: quando può essere attivato?

Il Bottone Rosso va utilizzato in situazioni in cui l’esperienza di Alternanza non è formativa o si discosta significativamente da quanto co-progettato da scuola e struttura ospitante. Non serve quindi a segnalare casi di insoddisfazione dell’esperienza effettuata, perché quest'ultimo tipo di valutazione è garantita dalla possibilità di esprimere un giudizio a fine percorso. La procedura, dopo l’invio della segnalazione tramite la piattaforma, prevede che l'Ufficio scolastico regionale esamini il caso e risponda entro 7 giorni. Se però non viene risolta o chiusa in questo lasso di tempo, la segnalazione viene inviata alla task force centrale, che risponde entro 5 giorni; solo lo studente può definire chiusa la segnalazione.