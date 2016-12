All'università studio quello che non mi piace

Materie di studio: gli studenti sanno quali preferiscono? Lo spiega un articolo a cura di AlmaLaurea grazie al questionario AlmaOrièntati. Qui gli studenti dicono la loro sulle materie presenti nei corsi universitari, mettendole su una scala da 0 a 10: considerando il voto medio, anche se è vero che non c'è nulla per cui vadano letteralmente pazzi, le più gettonate sono scienze biologiche e psicologia (5,5), arte e spettacolo (5,1) e matematica (5,1), informatica (5,0) e lingue e letterature moderne (5,0). All'opposto, in fondo alla graduatoria, troviamo agraria (2,6), veterinaria (3,2), ingegneria industriale (3,6), ingegneria dell'informazione (3,6) e statistica (3,6). Lo segnala Skuola.net .

CHI STUDIA LE MATERIE PREFERITE ALL'UNIVERSITA'? - Ma quali sono e dove si studiano le materie che si preferiscono? Molti diplomati a dire il vero non lo sanno, anzi a ben vedere si iscriveranno a corsi di laurea che corrispondono ben poco alle loro preferenze culturali: è quello che succede a uno studente su due. Perché? Perché spesso si sceglie il corso di laurea senza sapere esattamente cosa c'è dentro e quali materie si studieranno. Centrano il bersaglio in particolare i diplomati che intendono iscriversi a giurisprudenza, psicologia, scienze, architettura e lingue, tra i quali oltre il 70% ha individuato proprio il corso che contiene le materie che gli piacciano di più. In altre parole, vanno dove li porta cuore e cervello, ovvero interessi culturali e aspirazioni. All'estremo opposto ci sono quelli intenzionati a iscriversi a corsi dei gruppi insegnamento, politico sociale, ingegneria ed educazione fisica: qui meno del 20% degli studenti si è deciso per un corso in linea con le proprie preferenze.

ORIENTATI PER SEGUIRE LE TUE PASSIONI - Per quale ragione è piuttosto frequente che i giovani diciannovenni scelgano percorsi universitari non in linea con le loro preferenze in termini di materie di studio? Sono scelte consapevoli, effettuate in previsione del loro futuro professionale? Oppure la scelta è dovuta a una carenza di informazioni circa il vero contenuto del corso di laurea? In quest'ultimo caso è evidente che gli strumenti di orientamento alle scelte post diploma, come il test AlmaOrièntati, possono giocare un ruolo decisivo e prevenire abbandoni degli studi, delusioni e insuccessi all'interno del sistema universitario.