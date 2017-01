All'Università di Udine arriva l'"alias" per gli studenti che stanno cambiando sesso

L'Università di Udine dà il via libera a una novità per gli studenti. Chi decidesse di cambiare sesso avrà un'identità segreta, una sorta di alias. Non ci sono ancora richieste in tal senso, ma l'ateneo friulano gioca d'anticipo. Chi avrà iniziato l'iter per il cambio di genere potrà registrare l'esame con un nome diverso dalla reale identità. Basta rivolgere una richiesta al rettore per l'attribuzione di un'identità provvisoria. Lo segnala Skuola.net.