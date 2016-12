All’università c'è il decalogo anti sesso

15:58 - Sembra di essere in una puntata di Grey'sAnatomy, esattamente quella in cui l'ospedale vieta le relazioni sessuali tra prof e tirocinanti. Ma come segnala Skuola.net, stavolta il teatro non è l'ospedale di Seattle, ma le mura dell'università di Harvard. Infatti, proprio nel famoso college americano, arriva il decalogo anti sesso tra prof e studenti: per poter avere un rapporto di natura sessuale con il proprio insegnante bisogna avere superato i 30 anni.

IL DECALOGO NO SEX – Strano, ma vero. Per vietare il sesso tra prof è studenti, Harvard ha steso ben 10 regolette da imparare a memoria come i 10 Comandamenti. La modifica del IX titolo del regolamento interno del college suona più o meno così: "Nessun membro della facoltà potrà richiedere o accettare favori di natura sessuale, o iniziare o condurre una relazione romantica o sessuale, con qualsiasi studente undergraduate dell’Harvard College".

IL COLLEGE CONTRO GLI ABUSI SESSUALI - Ma come mai arrivare addirittura a delle regole scritte per proibire il sesso? Se pensiamo a tutte le serie tv in cui prof e studenti si innamorano in qualche aula del college, non è poi così difficile arrivare alla risposta. Infatti, sembra che negli Usa le università siano state accusate di troppa confusione in questo senso tanto da arrivare ad abusi e molestie sessuali a cui non si è prestata troppa attenzione. E diciamo che, proprio per questo, Harvard ha voluto mettere un po' le mani avanti e dire, in maniera chiara, il suo no a qualunque relazione inappropriata.