Al via "A Scuola di Digitale con TIM", il progetto per avvicinare i professori all'uso degli strumenti tech

A Scuola di Digitale con TIM avrà una durata biennale - anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 - e coinvolgerà i docenti italiani di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il progetto prenderà il via nella regione Lazio, dove circa 500 docenti distribuiti nelle provincie di Roma, Viterbo,Frosinone, Latina e Rieti hanno già aderito all'iniziativa, per proseguire poi nelle restanti regioni italiane.



"La scuola è il luogo dove si scrive il nostro futuro, e non c'è futuro senza innovazione tecnologica. Per questo da anni ormai ci impegniamo su diversi fronti per la diffusione dei più avanzati strumenti digitali nella didattica", ha affermato Marcella Logli, Direttore Corporate Shared Value TIM e Direttore Generale Fondazione TIM. "Se per la sensibilizzazione e l'educazione dei ragazzi sono già molte le iniziative in campo, con questo progetto, insieme al MIUR, abbiamo deciso di coinvolgere in maniera diretta anche i docenti di tutte le scuole italiane affinché la cultura dell'innovazione si diffonda a tutti i livelli nel mondo scolastico".



L'iniziativa si sviluppa attraverso due distinti momenti. Nella prima fase, che si svolge direttamente in aula, verranno illustrate ai docenti le potenzialità del web, delle reti sociali, degli strumenti di condivisione digitale e il loro possibile utilizzo nella didattica. Durante gli incontri saranno, inoltre, introdotte le basi del coding con l'obiettivo di avvicinare gli insegnanti al pensiero computazionale e al linguaggio informatico. Nella seconda fase invece, grazie al portale http://scuoladigitale.tim.it/, i docenti potranno approfondire i temi trattati in aula, visionare contenuti video, infografiche e tutorial.